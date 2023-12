Sky Cinema e NOW: Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 5 e 6, Venerdi 15 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, non perderti l'episodio 5 e 6 di "Non ci resta che il crimine - La Serie". Gianfranco, rapito e torturato dagli agenti della nuova dittatura italiana, è tornato nel 1970. Seguito da un'agente segreta che vuole salvare lo status quo, si trovano coinvolti in una catena di eventi che rende difficile la realizzazione del piano del Golpe. Tutto sembra perduto, ma alla Rai di via Teulada arriva un aiuto inaspettato.. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, vivi l'emozione con "Di nuovo in gioco", un film con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake, che racconta la storia di un anziano talent-scout del baseball che ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), preparati per una risata con "Una poltrona per due", diretto da John Landis e interpretato da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. Due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto per una scommessa.

Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 5 e 6

Rapito e torturato dagli agenti della nuova dittatura italiana, Gianfranco e' tornato anche lui nel 1970 ma e' stato seguito da un'agente segreta che vuole salvare lo status quo. E' il giorno del Golpe, ma una catena di eventi rende difficile la realizzazione del piano. Tutto sembra perduto, quando alla Rai di via Teulada arriva un aiuto inaspettato...

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Di nuovo in gioco

Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake in un film su padri e figli. Un anziano talent-scout del baseball ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una poltrona per due

John Landis dirige Dan Aykroyd e Eddie Murphy nella piu' classica delle commedia natalizie. Per una scommessa due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Il GGG - Il grande gigante gentile

Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Sniper: Missione non autorizzata

Adrenalinico action con Chad Michael Collins e Ryan Robbins. Un cecchino della CIA deve fermare un traffico di esseri umani che coinvolge un agente federale corrotto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



La regola del silenzio - The Company You Keep

Thriller di e con Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon e Nick Nolte. Accusato di un omicidio compiuto negli anni 70, un avvocato si da' alla fuga per dimostrare la propria innocenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



.. E alla fine arriva Polly

Brillante commedia ricca di risate con Ben Stiller e Jennifer Aniston. Tradito dalla moglie in luna di miele, un assicuratore ritrova se stesso grazie a un'ex compagna di scuola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Tutti lo sanno

Il regista premio Oscar Asghar Farhadi dirige Penelope Cruz e Javier Bardem in un dramma familiare. Una festa di nozze e' turbata da un tragico evento che svela segreti del passato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



The Estate

Commedia Sky Original con Kathleen Turner, Anna Faris, Toni Collette e David Duchovny. Due sorelle accorrono dalla ricca zia malata con la speranza di conquistarne la stima e... l'eredita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Una notte violenta e silenziosa

David Harbour in un action di Tommy Wirkola con Beverly D'Angelo e John Leguizamo. La notte della Vigilia, una banda prende in ostaggio una famiglia, scatenando l'ira di Babbo Natale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Saturno contro

Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenita' di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)