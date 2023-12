Sky Cinema e NOW: The Good House, Domenica 17 Dicembre 2023

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per un'avventura spaziale con "Star Trek Beyond", il terzo capitolo della saga reboot diretto da Justin Lin. L'equipaggio dell'Enterprise affronta un nuovo e misterioso nemico negli angoli remoti dello spazio. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti in "The Good House" con Sigourney Weaver e Kevin Kline. La storia segue una valida agente immobiliare che, a causa di una vecchia fiamma che si riaccende, è costretta ad affrontare i suoi problemi di alcolismo. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), ridi con "Una famiglia perfetta", una commedia di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini e Carolina Crescentini. Un uomo solo ingaggia attori per impersonare la sua famiglia riunita a Natale.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, goditi le avventure di "Paddington", ispirato ai libri di Michael Bond. Un giovane orso parte per l'Inghilterra in cerca di una vita migliore e trova ospitalità dalla famiglia Brown. Azione e adrenalina su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "Extraction", dove Bruce Willis è ostaggio dei terroristi e suo figlio lancerà un'operazione di salvataggio che svelerà un complotto internazionale. Thriller emozionante su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00 con "The Forgiven", con Jessica Chastain e Ralph Fiennes. In Marocco, due coniugi americani cercano di insabbiare un delitto, ma il padre della vittima pretende giustizia.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, vivi la "Passione Sinistra" con Valentina Lodovini e Alessandro Preziosi in una commedia romantica dove scocca la scintilla tra una ragazza idealista e il rampollo di una famiglia di industriali. Dramma toccante su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 con "Oltre le regole", con Ben Foster e Woody Harrelson. Un ufficiale americano incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq si innamora di una vedova. Divertiti con la commedia "D.N.A. - Decisamente non adatti" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, diretta da Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i codici genetici.

Se ti sei perso "Star Trek Beyond" o vuoi rivederlo, puoi farlo su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15. E per un dramma familiare toccante, "Mia" è in onda su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15. Buona visione!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Star Trek Beyond

Justin Lin dirige il terzo capitolo della saga reboot prodotta da J.J. Abrams. Negli angoli remoti dello spazio un nuovo e misterioso nemico attende l'equipaggio dell'Enterprise.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una famiglia perfetta

Commedia di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini e Carolina Crescentini. Un uomo solo ingaggia degli attori per impersonare la sua famiglia riunita a Natale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Paddington

Ispirato ai libri di Michael Bond, famosi in tutto il mondo. Un giovane orso parte per l'Inghilterra in cerca di una vita migliore. La famiglia Brown gli offre ospitalita'.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Extraction

Bruce Willis ostaggio dei terroristi in un action adrenalinico. Un ex agente della CIA viene rapito. Suo figlio lancera' un'operazione di salvataggio che svelera' un complotto internazionale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Forgiven

Thriller con Jessica Chastain e Ralph Fiennes. Marocco: due coniugi americani investono un ragazzo e vorrebbero insabbiare il delitto, ma il padre della vittima pretende giustizia-

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Passione Sinistra

Valentina Lodovini e Alessandro Preziosi in una commedia romantica. Dopo l'iniziale antipatia, scocca la scintilla tra una ragazza idealista e il rampollo di una famiglia di industriali.ù

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oltre le regole

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova (USA 2009).

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

D.N.A. - Decisamente non adatti

Esordio alla regia di Lillo & Greg, star di una commedia degli equivoci con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i codici genetici.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Blockbuster fantasy con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant dal celebre gioco di ruolo. Un gruppo di avventurieri deve recuperare un'antica reliquia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mia

Edoardo Leo e Greta Gasbarri in un toccante dramma familiare di Ivano De Matteo. Un'adolescente si innamora di un ragazzo che svela ben presto il suo lato possessivo e violento.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)