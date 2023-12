Sky Cinema e NOW: Retribution, Lunedi 18 Dicembre 2023

Lunedi 18 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per l'adrenalinico action-thriller "Retribution" con Liam Neeson. In auto con i figli, un uomo d'affari riceve una telefonata minacciosa: se non esegue gli ordini, la bomba a bordo esploderà. Se ti perdi la prima trasmissione, avrai un'altra opportunità di vederlo su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:45. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti in "Vi presento Joe Black" con Anthony Hopkins e Brad Pitt. In questa suggestiva pellicola sull'amore e la morte, un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ignaro della sua vera identità.

Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), festeggia con "La Befana vien di notte", una fanta-commedia di successo con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Maestra di giorno e Befana di notte, una donna viene rapita da un giocattolaio, e i suoi alunni si uniscono per salvarla. Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, goditi "La musica nel cuore - August Rush" con Freddie Highmore e Robin Williams. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori. Azione e mistero su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00 con "The Hateful Eight", il western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Il film ha ricevuto un Oscar per le musiche di Ennio Morricone.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, assapora "Il sapore del successo" con Bradley Cooper e Sienna Miller in una commedia gastronomica. Dopo essersi rovinato la carriera facendo uso di droghe, un rinomato chef torna a Londra per aprire un ristorante. Dramma avvincente su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 con "Open Arms - La legge del mare". Il film racconta l'incredibile storia vera di Oscar Camps, fondatore di Open Arms, vincitore del Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, ridi con "Quasi orfano", una commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Un designer pugliese travolto dagli equivoci quando la sua famiglia lo visita a Milano.

Se ti sei perso "Star Trek Beyond" o vuoi rivederlo, puoi farlo su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15. E per un dramma familiare toccante, "The Good House" è in onda su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15. Buona visione!

Retribution

Adrenalinico action-thriller per le vie di Berlino con Liam Neeson. In auto con i figli, un uomo d'affari riceve una telefonata: se non esegue gli ordini, la bomba a bordo esplodera' (USA 2023).

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

Vi presento Joe Black

Anthony Hopkins e Brad Pitt in una suggestiva pellicola sull'amore e la morte. Un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ma e' ignaro della sua vera identita'.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La Befana vien di notte

Paola Cortellesi e Stefano Fresi in una fanta-commedia di successo. Maestra di giorno e Befana di notte, una donna viene rapita da un giocattolaio. I suoi alunni si uniscono per salvarla.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La musica nel cuore - August Rush

Freddie Highmore e Robin Williams in un film toccante e magico. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori (USA 2007).

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Hateful Eight

Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il sapore del successo

Bradley Cooper e Sienna Miller in una 'commedia gastronomica'. Dopo essersi rovinato la carriera facendo uso di droghe, un rinomato chef torna a Londra per aprire un ristorante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Open Arms - La legge del mare

Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma per il film con Eduard Fernandez, Dani Rovira e Sergi Lopez che racconta l'incredibile storia vera di Oscar Camps, fondatore di Open Arms

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quasi orfano

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Milano: un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini viene travolto dagli equivoci quando la sua famiglia viene a trovarlo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Star Trek Beyond

Justin Lin dirige il terzo capitolo della saga reboot prodotta da J.J. Abrams. Negli angoli remoti dello spazio un nuovo e misterioso nemico attende l'equipaggio dell'Enterprise.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)