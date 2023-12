Sky Cinema e NOW: Spoiler Alert, Mercoledi 20 Dicembre 2023

Mercoledi 20 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati a vedere Ben Affleck trasformarsi in "The Accountant". Affronta la sindrome di Asperger interpretando Chris Wolff, un contabile forense che gestisce segretamente le finanze di organizzazioni criminali. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alla stessa ora, 21:15, c'è "Spoiler Alert" con Jim Parsons di "The Big Bang Theory". Una felice relazione si sgretola a causa di una tragica notizia in questa toccante love story. Ridi con "Non c'è più religione" su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15. Una commedia di Luca Miniero con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio, dove un presepe vivente su un'isola del Mediterraneo scatena malintesi tragicomici.

Goditi "Il talento di Mr. Crocodile" su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, con Javier Bardem in un'avventura tratta da un libro per bambini. Lyle, un buffo coccodrillo canterino, viene adottato dalla famiglia di Josh a New York. Per un'epica sfida sugli schermi, passa su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 con "Gods of Egypt". Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau si scontrano in un action-fantasy, dove un giovane eroe sfida il dio delle tenebre per salvare la sua amata. mVivi il dramma con "John Q" su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00. Denzel Washington interpreta un operaio disperato per la malattia del figlio, prendendo in ostaggio i medici nel tentativo di salvarlo, esplorando il tema della sanità americana.

Sul versante romantico, "Un amore all'improvviso" con Eric Bana e Rachel McAdams è in onda su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00. Un uomo viaggia nel tempo per salvare il suo matrimonio a causa di un'anomalia genetica. Retrospettiva sulla vita di Dante Alighieri con "Dante" su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00. Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti, diretti da Pupi Avati, ripercorrono la vita di Dante Alighieri in un viaggio da Firenze a Ravenna. Infine, divertiti con la commedia "Non sposate le mie figlie!" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00. I coniugi Verneuil affrontano matrimoni misti e sorprese quando la loro quarta figlia si innamora.

Se preferisci una commedia contemporanea, "Che vuoi che sia" di Edoardo Leo è in onda su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, immergiti nei "I segreti di Wind River" con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'FBI per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana. Buona visione!

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Spoiler Alert

Jim Parson ("Big Bang Theory") in una toccante love story. Nella felice relazione fra un giornalista e un fotografo si spalanca il baratro a causa di una tragica notizia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Non c'è più religione

Commedia di Luca Miniero con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio. Su un'isola del Mediterraneo, la rappresentazione di un presepe vivente innesca una serie di tragicomici malintesi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il talento di Mr. Crocodile

Javier Bardem in un'avventura tratta da un libro per bambini. New York: scoperto da un eccentrico mago, il buffo coccodrillo canterino Lyle viene adottato dalla famiglia del giovane Josh (USA 2022).

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gods of Egypt

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau in un action-fantasy di Alex Proyas. Per liberare la sua amata, un giovane e valoroso sfida Set, il dio delle tenebre salito sul trono d'Egitto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

John Q

Il tema scottante della sanita' americana con Denzel Washington. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvarlo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore all'improvviso

Pellicola romantica con Eric Bana e Rachel McAdams. Un uomo viaggia nel tempo senza preavviso a causa di un'anomalia genetica. In balia degli eventi, cerca di salvare il suo matrimonio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dante

Biopic con Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti, diretti da Pupi Avati. 30 anni dopo la morte di Dante Alighieri, il Boccaccio ne ripercorre la vita in un viaggio da Firenze e Ravenna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposate le mie figlie!

Commedia di successo sui matrimoni misti. Dopo aver visto tre figlie accasarsi con un arabo, un ebreo e un cinese, i coniugi Verneuil scoprono che la quarta si e' finalmente innamorata...

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Che vuoi che sia

Edoardo Leo dirige e interpreta una commedia con Anna Foglietta. Per uscire dalla precarieta, una coppia promette di postare in rete un video hard se arrivera' l'offerta giusta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

I segreti di Wind River

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'FBI per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)