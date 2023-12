Sky Cinema e NOW: Hollywood Homicide, Giovedi 21 Dicembre 2023

Giovedi 21 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su "Hollywood Homicide" porta sullo schermo la frenesia della squadra omicidi di Los Angeles alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301). Due investigatori si trovano ad indagare su un assassinio nel mondo della musica rap, con sospetti che puntano a un noto produttore. "Babylon", il kolossal di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt, ci trasporta nell'Hollywood degli anni '20. La vita di una star del muto sul viale del tramonto si intreccia con quella di un'attrice attesa dalla gloria. Una visione imperdibile alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302). In "Un Natale per due", Enrico Brignano e Alessandro Gassmann portano la comicità firmata Sky Cinema alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303). Un uomo d'affari e un goffo impiegato sono costretti a un viaggio attraverso l'Italia, culminato in un sorprendente finale.

"Beethoven", la spassosa commedia con un irrequieto cane San Bernardo, è in onda su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00. Il caos si scatena quando Beethoven provoca epici disastri in una famiglia californiana, ma il legame si rafforza di fronte al pericolo. L'azione prende il sopravvento con "Big Game - Caccia al presidente" alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305). Samuel L. Jackson, nei panni del presidente americano, sopravvive a un attentato e trova un alleato coraggioso in un giovane ragazzino. Il maestro del thriller Alfred Hitchcock dirige "Gli uccelli" alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306). Gli abitanti di una cittadina si trovano ad affrontare l'attacco di stormi di uccelli che sembrano essersi coalizzati contro gli umani.

Per un tuffo nei sentimenti, "The Bodyguard - Guardia del corpo" con Whitney Houston e Kevin Costner è in onda su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00. Un ex agente della CIA è incaricato di proteggere una popstar minacciata da un maniaco. "War - La guerra desiderata" porta una commistione di guerra e commedia alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308). Gianni Zanasi dirige Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston in una storia che unisce le vite di un allevatore di vongole e della figlia di un politico. La comicità continua con "2 single a nozze" alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309). Owen Wilson e Vince Vaughn sono due amici che si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare, ma finiscono nei pasticci alle nozze della figlia di un senatore.

Se vuoi un appuntamento serale, non perderti "The Accountant" su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15. Ben Affleck, con la sindrome di Asperger, cura le finanze di organizzazioni criminali. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Spoiler Alert" con Jim Parsons offre una toccante love story che si svela a causa di una tragica notizia.

Hollywood Homicide

Due investigatori della squadra omicidi di Los Angeles devono indagare su un assassinio commesso nel mondo della musica rap e forse orchestrato da un noto produttore.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)ù

Babylon

Margot Robbie e Brad Pitt nel kolossal di Damien Chazelle. Hollywood, anni 20. La vita di una star del muto sul viale del tramonto si intreccia con quella di un'attrice attesa dalla gloria.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un Natale per due

Enrico Brignano e Alessandro Gassmann in una commedia firmata Sky Cinema. Un businessman e un goffo impiegato sono costretti a viaggiare attraverso l'Italia. Con un sorprendente finale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beethoven

Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provochera' epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Big Game - Caccia al presidente

Action con Samuel L. Jackson nei panni del presidente americano. Sopravvissuto a un attentato, l'uomo si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gli uccelli

Alfred Hitchcock dirige Tippi Hedren in un capolavoro assoluto del thriller. Gli abitanti di una cittadina vengono assaliti da stormi di uccelli che si sono coalizzati contro gli umani.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Bodyguard - Guardia del corpo

Esordio al cinema per Whitney Houston, con Kevin Costner in un cult romantico degli anni 90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar minacciata da un maniaco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

War - La guerra desiderata

War-dramedy di Gianni Zanasi con Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston. La guerra tra Italia e Spagna unisce le vite di un allevatore di vongole e della figlia di un politico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 single a nozze

Commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare, ma alle nozze della figlia di un senatore finiscono nei pasticci.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Spoiler Alert

Jim Parson ("Big Bang Theory") in una toccante love story. Nella felice relazione fra un giornalista e un fotografo si spalanca il baratro a causa di una tragica notizia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)