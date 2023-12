Sky Cinema e NOW: Shazam! Furia degli dei, Venerdi 22 Dicembre 2023

Venerdi 22 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su "Shazam! Furia degli dei" porta Zachary Levi e Helen Mirren nel secondo cinecomic sul supereroe DC. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), Shazam e la sua famiglia adottiva tornano in azione per affrontare un trio di antiche divinità, le figlie di Atlante. "Il professore e il pazzo", con Mel Gibson e Sean Penn, racconta la storica impresa di redigere il primo dizionario di inglese. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio. In "Ogni maledetto Natale", una commedia degli autori di "Boris", un superlativo cast di star italiane si trova in situazioni surreali durante le feste. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303).

"Wonder", tratto dall'omonimo bestseller con Julia Roberts e Owen Wilson, è una toccante pellicola che affronta il tema della diversità. Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), un bambino affetto da una rara malformazione lotta per essere accettato. Con "L'immortale", Jean Reno è protagonista di un'action incentrato sulla vendetta e la redenzione. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), un gangster marsigliese sopravvissuto a un agguato cerca gli aggressori. "The Manchurian Candidate", thriller politico con Denzel Washington e Meryl Streep, svela un complotto dietro l'ascesa di un eroe della Guerra del Golfo. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306).

"Ex", commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), la ricomparsa degli ex mette in crisi sei coppie. "Geronimo", un epico western con Gene Hackman e Wes Studi. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), nel 1885 Geronimo si ribella alla vita della riserva e affronta i soldati americani. "Grazie ragazzi", con Antonio Albanese e Vinicio Marchioni, è una commedia di Riccardo Milani. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), un attore disoccupato insegna teatro a detenuti mettendo in scena "Aspettando Godot".

Se preferisci un appuntamento serale, non perderti "Hollywood Homicide" alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310). Due investigatori di Los Angeles devono indagare su un assassinio nel mondo della musica rap. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Babylon" con Margot Robbie e Brad Pitt ci trasporta nell'Hollywood degli anni '20, intrecciando le vite di una star del muto e di un'attrice attesa dalla gloria.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Shazam! Furia degli dei

Zachary Levi e Helen Mirren nel secondo cinecomic sul supereroe DC. Shazam e la sua famiglia adottiva tornano in azione per fronteggiare un trio di antiche divinita: le figlie di Atlante.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il professore e il pazzo

Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ogni maledetto Natale

Dagli autori di "Boris", una commedia con un superlativo cast di star italiane. Due fidanzati trascorrono le feste con le rispettive famiglie trovandosi in situazioni surreali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall'omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'immortale

Vendetta e redenzione in un action con Jean Reno. Un gangster marsigliese sopravvive miracolosamente a un terribile agguato e si mette alla ricerca degli aggressori.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Manchurian Candidate

Thriller politico di Jonathan Demme con Denzel Washington e Meryl Streep. L'ascesa verso la presidenza USA di un decorato eroe della Guerra del Golfo nasconde un incredibile complotto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ex

Fausto Brizzi dirige una commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di sei coppie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Geronimo

Gene Hackman e Wes Studi in un epico western firmato Walter Hill. Nel 1885 Geronimo si ribella alla vita della riserva e con la sua tribu' affronta i soldati americani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Grazie ragazzi

Antonio Albanese e Vinicio Marchioni in una commedia di Riccardo Milani. Un attore disoccupato accetta di insegnare teatro a una classe di detenuti e mette in scena "Aspettando Godot".

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Hollywood Homicide

Due investigatori della squadra omicidi di Los Angeles devono indagare su un assassinio commesso nel mondo della musica rap e forse orchestrato da un noto produttore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Babylon

Margot Robbie e Brad Pitt nel kolossal di Damien Chazelle. Hollywood, anni 20. La vita di una star del muto sul viale del tramonto si intreccia con quella di un'attrice attesa dalla gloria.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)