Sky Cinema e NOW: Quo vado?, Sabato 23 Dicembre 2023

Sabato 23 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Quo Vado? è la commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Un impiegato statale disposto a tutto pur di non essere licenziato vagherà da un capo all'altro del mondo. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301). Argo, diretto e interpretato da Ben Affleck, ha vinto 3 Oscar e 2 Golden Globe. Nel thriller, uno specialista della CIA attua un geniale piano per liberare un gruppo di ostaggi durante la crisi degli ostaggi in Iran nel 1979. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302). Serendipity - Quando l'amore è magia, una commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York alla vigilia di Natale, affidando il loro prossimo incontro al destino. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303).

Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Il giovane Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts, affrontando il malvagio Voldemort. Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304). L'ultima alba, un war movie di Antoine Fuqua con Bruce Willis e Monica Bellucci. In una Nigeria lacerata dalla guerra, un team di Navy Seal salva i pazienti di una dottoressa americana in missione. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305). Beast, un adrenalinico survival movie con Idris Elba e Sharlto Copley. Durante un safari in Sudafrica, un padre vedovo e le sue figlie subiscono l'attacco di un leone assetato di sangue. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306).

Qualcosa è cambiato, commedia graffiante con Jack Nicholson e Helen Hunt. Un odioso scrittore afflitto da pregiudizi incontra una cameriera che gli cambierà la vita. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307). La teoria del tutto, con Eddie Redmayne e Felicity Jones nel biopic su Stephen Hawking. La pellicola racconta la vita dello scienziato segnata dalla malattia e dall'amore per la moglie Jane. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308). Lo stagista inaspettato, una commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Un settantenne, stanco della pensione, accetta un posto da stagista senior in un'azienda di moda. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309).

Se preferisci una storia di supereroi, Shazam! Furia degli dei con Zachary Levi e Helen Mirren è il secondo cinecomic sul supereroe DC. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310). Infine, Il professore e il pazzo con Mel Gibson e Sean Penn è il resoconto di una storica impresa per redigere il primo dizionario di inglese. Alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311).

