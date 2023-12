Sky Cinema e NOW: Armageddon Time, Domenica 24 Dicembre 2023

Domenia 24 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, immergiti nell'epico "Il Gladiatore" di Ridley Scott, con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. La storia segue il generale Maximus, catturato e costretto a combattere nel Colosseo dopo lo sterminio della sua famiglia. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), al medesimo orario, "Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse" di James Gray porta Anthony Hopkins e Anne Hathaway in una coinvolgente storia autobiografica ambientata nella New York degli anni '80. Per una fiaba natalizia divertente, su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Elf" con Will Ferrell porta allegria e magia. La commedia racconta la storia di un bambino cresciuto tra gli elfi al Polo Nord, che parte per New York alla ricerca dei suoi genitori da adulto.

Gli appassionati di magia troveranno "Harry Potter e la camera dei segreti" su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00. Il giovane mago affronta una minaccia diabolica e scopre i segreti di una stanza misteriosa. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "San Andreas" con Dwayne Johnson offre un'esperienza ricca di azione e adrenalina, con un pilota di elicotteri che deve salvare sua figlia in una California devastata da un terremoto. Per gli amanti del thriller, su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Black Box - La scatola nera" con Pierre Niney presenta un analista di scatole nere che scopre verità scioccanti su un incidente aereo.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "50 volte il primo bacio" con Adam Sandler e Drew Barrymore offre una dolce commedia romantica sulla vita di un biologo marino innamorato di una ragazza con amnesia a breve termine. Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 presenta "Il colibrì" di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Kasia Smutniak, basato sul romanzo di Sandro Veronesi. Il film esplora la vita di un uomo attraverso prove difficili e ricordi legati al suo primo amore. Intrattenimento musicale e comicità si fondono in "The Blues Brothers" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, con John Belushi e Dan Aykroyd che riuniscono la loro band per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Quo vado?" di Checco Zalone offre una commedia dei record che ironizza sul mito del posto fisso, seguendo le peripezie di un impiegato statale disposto a tutto per non essere licenziato. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Argo" diretto e interpretato da Ben Affleck, vincitore di 3 Oscar e 2 Golden Globe, presenta uno specialista della CIA coinvolto in un geniale piano per liberare ostaggi durante la crisi in Iran nel 1979.

Scegli il film che fa per te e goditi la serata!

