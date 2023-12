Sky Cinema e NOW: Super Mario Bros: Il Film, Martedi 26 Dicembre 2023

Martedi 26 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. La serata cinematografica su Sky offre una varietà di opzioni per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, i fan di Super Mario possono godere di "Super Mario Bros: Il Film", un'animazione campione d'incassi che trasporta i fratelli Mario e Luigi in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser. Per un tocco di commedia e amicizia, su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15 c'è "Il meglio deve ancora venire" con Fabrice Luchini e Patrick Bruel, una storia che esplora l'amicizia e la scoperta del futuro. Nel contesto natalizio, su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Il primo Natale" con Ficarra e Picone presenta una commedia campione d'incassi che porta un sacerdote e un ladro in Palestina durante la nascita di Gesù.

Gli amanti della magia e dell'avventura possono seguire "Harry Potter e il calice di fuoco" su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, dove Daniel Radcliffe affronta un torneo magico mentre il temibile Voldemort fa la sua rinascita. Per un'esperienza carica di azione, su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "Mission: Impossible - Rogue" con Tom Cruise promette adrenalina mentre Ethan Hunt riunisce la sua squadra per annientare un'organizzazione criminale. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "The North Sea", un disaster movie, presenta un operaio intrappolato mentre la sua fidanzata e un collega cercano disperatamente di salvarlo.

George Clooney e Julia Roberts portano la loro magia in "Ticket to Paradise" su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, una commedia romantica che segue due coniugi divorziati che si alleano per impedire il matrimonio imminente della figlia. Il classico "Il Padrino - Parte II" con Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton sarà trasmesso su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, un sequel premiato con 6 Oscar che narra la storia criminale del siciliano Don Vito. Adam Sandler e Kate Beckinsale portano allegria in "Cambia la tua vita con un click" su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, una brillante commedia che segue un architetto alle prese con un telecomando magico.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Tre di troppo" offre una commedia per tutta la famiglia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, "Green Book" continua a raccontare la storia emozionante di un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano nel 1962. Scegli il tuo film e goditi la serata!

Super Mario Bros: Il Film

Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il primo Natale

Ficarra e Picone nella commedia natalizia campione d'incassi. Un sacerdote insegue il ladro che ha rubato una reliquia. Per magia, i due si ritrovano in Palestina alla nascita di Gesu.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il calice di fuoco

Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Rogue

Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale dedita al terrorismo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The North Sea

Disaster movie dal regista di "The Quake". Nel tentativo di chiudere un pozzo petrolifero nel Mare del Nord, un operaio resta intrappolato. La fidanzata e un collega vanno in suo aiuto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ticket to Paradise

George Clooney e Julia Roberts nella commedia romantica di successo. Due coniugi divorziati si alleano per mandare all'aria l'imminente matrimonio della figlia a Bali.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il Padrino - Parte II

Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton nel sequel premiato con 6 Oscar. Nel 1901 il siciliano Don Vito raggiunge gli Stati Uniti e getta le fondamenta del suo impero criminale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cambia la tua vita con un click

Adam Sandler e Kate Beckinsale in una brillante commedia. Un architetto, con l'aiuto di un telecomando magico, cerchera' di gestire al meglio la vita familiare e quella lavorativa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tre di troppo

Fabio De Luigi dirige e interpreta una commedia per tutta la famiglia con Virginia Raffaele. Fiera di non avere figli, una coppia si trova all'improvviso con 3 bimbi a causa di un anatema.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell'America razzista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)