Sky Cinema e NOW: Cattiva coscienza, MercoledÃ¬ 27 Dicembre 2023

Mercoledi 27 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. La serata su Sky continua con un mix di generi cinematografici per accontentare tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Cattiva coscienza" promette risate e romanticismo con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli, portando sullo schermo una commedia romantica dal tocco fantastico. Passando al genere western, su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15 c'è "Django Unchained", il film di Quentin Tarantino che ha ricevuto 2 Oscar e 2 Golden Globe. Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio portano sullo schermo una storia intensa di liberazione e vendetta. Per una commedia natalizia scatenata, su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive" con Mila Kunis e Susan Sarandon promette ancora più divertimento durante le festività.

Gli amanti di Harry Potter possono seguire la quinta avventura, "Harry Potter e l'ordine della fenice", su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00. Daniel Radcliffe affronta nuove sfide magiche e segreti oscuri a Hogwarts. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "Art Squad - Gli artisti del furto" con Cam Gigandet offre un'action coinvolgente mentre un team di esperti cerca di recuperare opere d'arte rubate dai nazisti. Il thriller "La ragazza del treno" con Emily Blunt sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, portando gli spettatori in una trama misteriosa e avvincente.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Le pagine della nostra vita" di Nick Cassavetes racconta un'intensa storia d'amore a cavallo della Seconda guerra mondiale, basata sul romanzo di Nicholas Sparks. Per un thriller avvincente, su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 c'è "L'uomo nell'ombra" di Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan, che trascina gli spettatori in una rete di segreti e intrighi politici. La commedia "Il principe di Roma" di Edoardo Falcone con Marco Giallini sarà trasmessa su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, portando sullo schermo una storia divertente con fantasmi illustri.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, puoi rivivere le avventure di "Super Mario Bros: Il Film", un'animazione campione d'incassi che porta i fratelli Mario e Luigi in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, "Il meglio deve ancora venire" offre un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel, portando uno sguardo diverso sul futuro. Scegli il film che fa per te e goditi la serata!

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Django Unchained

2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Bad Moms 2 - Mamme molto piu' cattive

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio. A Natale tre amiche ricevono la visita delle rispettive mamme che porteranno ancora piu' scompiglio nelle loro vite.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e l'ordine della fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Art Squad - Gli artisti del furto

Action con Cam Gigandet, Jaina Lee Ortiz e Lisa Vidal. La leader di un'organizzazione segreta assembla un team per recuperare inestimabili opere d'arte rubate dai nazisti durante la guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La ragazza del treno

Dal bestseller di Paula Hawkins, thriller con Emily Blunt e Rebecca Ferguson. Una donna sviluppa una morbosa curiosita' nei confronti del suo ex e viene coinvolta in un caso misterioso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le pagine della nostra vita

Nick Cassavetes dirige Ryan Gosling, Rachel Mc Adams e James Garner per raccontare un'intensa storia d'amore a cavallo della Seconda guerra mondiale. Dal romanzo di Nicholas Sparks.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'uomo nell'ombra

Thriller di Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. Un ghost writer, assunto per scrivere la biografia dell'ex premier britannico, finisce in una rete di segreti.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe di Roma

Edoardo Falcone dirige una commedia con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini. Un avido uomo d'affari, bramoso di un titolo nobiliare, riceve la visita di illustri fantasmi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Super Mario Bros: Il Film

Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)