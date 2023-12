Sky Cinema e NOW: The Legend of Tarzan, Giovedi 28 Dicembre 2023

Giovedi 28 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. La programmazione serale su Sky offre una vasta gamma di generi cinematografici. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "The Legend of Tarzan" porta sullo schermo l'intramontabile storia del Re della giungla interpretato da Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) nello stesso orario, "Sully", diretto da Clint Eastwood e interpretato da Tom Hanks, offre un intenso biopic sulla storia vera del capitano Sullenberger, accusato dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra. La commedia natalizia "Natale all'improvviso" con Diane Keaton e John Goodman sarà trasmessa su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15. La famiglia Cooper si ritrova per Natale, portando con sé segreti e sorprese.

La saga di Harry Potter continua su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00 con "Harry Potter e il principe mezzosangue", diretto da David Yates. Harry scopre i segreti della magia nera mentre si prepara a sconfiggere Voldemort. Per un'esplosione d'azione, su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00 c'è "I mercenari - The Expendables", un film di e con Sylvester Stallone, affiancato da un cast di stelle come Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis. Il thriller "Il caso Thomas Crawford" con Anthony Hopkins e Ryan Gosling sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, portando gli spettatori in un misterioso caso di auto-accusa e inganni diabolici.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Shakespeare in Love" offre una love story epica con Gwyneth Paltrow, vincitrice di 7 Oscar e Orso d'argento a Berlino. La trama segue Shakespeare in una Londra del 1593 in crisi creativa che trova ispirazione nell'amore per Viola. Il biopic "L'ombra di Caravaggio" con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel e Isabelle Huppert sarà trasmesso su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, portando gli spettatori nell'indagine di un inquisitore sull'omicida Caravaggio. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Baywatch" con Dwayne Johnson e Zac Efron offre un'azione comica ispirata alla serie TV degli anni '90, seguendo il team di bagnini nella lotta contro i trafficanti di droga.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Cattiva coscienza" presenta una commedia romantica divertente con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, "Django Unchained" di Quentin Tarantino porta gli spettatori in un western avvincente con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Scegli il film che fa per te e goditi la serata!

The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Sully

Clint Eastwood dirige un intenso biopic con Tom Hanks. Dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra, nel 2009 il capitano Sullenberger fu messo sotto accusa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Natale all'improvviso

Diane Keaton e John Goodman in una pellicola natalizia. Tutte le generazioni della famiglia Cooper si ritrovano per Natale, ma quest'anno ognuno di loro ha un segreto da nascondere.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il principe mezzosangue

David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avra' bisogno di Lumacorno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I mercenari - The Expendables

Action esplosivo di e con Sylvester Stallone. Un manipolo di mercenari deve rovesciare una dittatura in Centro America. Nel cast Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il caso Thomas Crawford

Thriller con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo si auto-accusa dell'omicidio della moglie che lo tradiva con un detective della polizia. Ma il suo e' un piano diabolico...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Shakespeare in Love

7 Oscar e Orso d'argento a Berlino a un'epica love story con Gwyneth Paltrow e un grande cast. Londra, 1593. In crisi creativa, Shakespeare trova l'ispirazione grazie all'amore per Viola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ombra di Caravaggio

2 David di Donatello al biopic di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Un inquisitore indaga sull'omicida Caravaggio, in attesa della grazia papale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell'action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Django Unchained

2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)