Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Venerdi 29 Dicembre 2023

Secret Team 355

Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Le otto montagne

Miglior film ai David di Donatello e Premio della giuria a Cannes per la storia di amicizia tra Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi) e il loro legame con la montagna.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Indovina chi viene a Natale?

Commedia natalizia di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Una famiglia allargata si riunisce per le feste in una localita' di montagna, scatenando equivoci e incomprensioni.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Jason Bourne

Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander nel quinto capitolo della saga diretto da Paul Greengrass. Una nuova minaccia internazionale costringe l'ex agente Bourne a uscire dall'ombra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Inside Man

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Colazione da Tiffany

L'indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York. Al suo fianco George Peppard in un'epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Gotti - Il primo Padrino

John Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato (USA/CAN 2018).

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Tramite amicizia

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia con Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase. Per salvare il lavoro degli zii, Lorenzo deve usare la sua arte di 'amico professionista'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Sully

Clint Eastwood dirige un intenso biopic con Tom Hanks. Dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra, nel 2009 il capitano Sullenberger fu messo sotto accusa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)