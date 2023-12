Sky Cinema e NOW: Quando, Sabato 30 Dicembre 2023

Sabato 30 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. La serata su Sky continua con una varietà di film interessanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Quando", un film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino, racconta la storia di un uomo che entra in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984 e si risveglia dopo 31 anni, vivendo una nuova rinascita. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "Arrival" diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner, è un intrigante film di fantascienza vincitore di un Oscar. Una linguista è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra. In onda su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Fatman" è un thriller con Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale particolare. Santa Claus è in crisi e deve salvarsi da un killer assoldato da un ragazzino scontento del suo regalo.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Harry Potter e i doni della morte: Pt.2" presenta il gran finale della saga con un tripudio di effetti speciali. Harry torna a Hogwarts alla ricerca degli ultimi horcrux, preparandosi per lo scontro decisivo con Voldemort. "Bastardi senza gloria", diretto da Quentin Tarantino e con Brad Pitt e Christoph Waltz, sarà trasmesso su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00. Il film, premiato a Cannes e con l'Oscar, rilegge la Seconda guerra mondiale con un gruppo di soldati Usa inviato a Parigi per uccidere Hitler. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "The Departed - Il bene e il male" di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson, offre un intenso thriller in cui un agente lavora sotto copertura in un clan mafioso.

"Quel mostro di suocera" con Jennifer Lopez e Jane Fonda sarà trasmesso su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, una brillante commedia a tinte rosa in cui una futura suocera invadente cerca di rendere la vita difficile alla sposa. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Hostiles - Ostili" presenta Christian Bale e Rosamund Pike in un avvincente western. Un capitano dell'esercito, nemico agguerrito degli indiani, scorta un capo Cheyenne in un viaggio pieno di insidie. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Un matrimonio mostruoso" con Massimo Ghini, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Ricky Memphis è il sequel di "Una famiglia mostruosa", con Stella alla ricerca di un sostituto facoltoso per Nando.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Secret Team 355" presenta una spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) nello stesso orario, "Le otto montagne" racconta la storia di amicizia tra Pietro e Bruno premiato ai David di Donatello e a Cannes.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Quando

Neri Marcore' e Valeria Solarino in un film di Walter Veltroni. Entrato in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984, un uomo si risveglia dopo 31 anni. Sara' per lui una nuova rinascita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica e' incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Fatman

Thriller con Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale particolare. Santa Claus e' in crisi e deve salvarsi dal killer assoldato da un perfido ragazzino, scontento del suo regalo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione e prepara lo scontro decisivo

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa e' inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



The Departed - Il bene e il male

4 Oscar a un thriller di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson. Un agente lavora sotto copertura in un clan mafioso, ma anche tra gli sbirri c'e' un infiltrato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera fara' di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Hostiles - Ostili

Christian Bale e Rosamund Pike in un western di Scott Cooper. Un capitano dell'esercito, agguerrito nemico degli indiani, scorta un capo Cheyenne in un lunghissimo viaggio pieno di insidie.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Un matrimonio mostruoso

Massimo Ghini, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Ricky Memphis nel sequel di "Una famiglia mostruosa". Alla ricerca di un facoltoso sostituto di Nando, Stella prova a sedurre Vladimiro.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Secret Team 355

Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Le otto montagne

Miglior film ai David di Donatello e Premio della giuria a Cannes per la storia di amicizia tra Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi) e il loro legame con la montagna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)