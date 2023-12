Sky Cinema e NOW: Super Mario Bros, Domenica 31 Dicembre 2023

Domenica 31 Dicembre 2023 | A San Silvestro è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti. Nell'ultima serata dell'anno alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), "Super Mario Bros: Il Film", un'animazione campione d'incassi prodotta da Illumination e Nintendo, porta i fratelli Mario e Luigi in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), alle 21:15, "Elvis" è un biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, con Tom Hanks e Austin Butler. Il film, premiato ai Golden Globe, esplora l'infanzia, l'ascesa e il declino del mitico Re del Rock. In onda su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Vacanze ai Caraibi" è una commedia a episodi di Neri Parenti con Christian De Sica, che segue le vicende di due coniugi in balia delle scelte della figlia, una coppia poco compatibile e un uomo su un'isola senza wi-fi.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Harry Potter: Return to Hogwarts" celebra il 20esimo anniversario del primo film della saga con una reunion tra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, i registi e altri membri del cast. "Detective Knight - Giorni di fuoco" con Bruce Willis sarà trasmesso su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00. Nella seconda pellicola della trilogia action, il detective Knight deve sgominare un sanguinario terrorista e la sua gang per riottenere il distintivo. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Shutter Island", diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, è un thriller ambientato in un manicomio criminale su un'isola sperduta.

Clint Eastwood dirige e interpreta "I ponti di Madison County", una love story con Meryl Streep, su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00. Il film racconta l'amore travolgente tra un fotografo e una casalinga dell'Iowa nell'estate del 1965. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Gandhi" è una biografia del leader pacifista interpretato da Ben Kingsley, vincitore di otto Oscar e cinque Golden Globe. "Come ammazzare il capo... e vivere felici" con Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey sarà trasmesso su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00. La black comedy segue tre amici stanchi delle angherie dei superiori che elaborano uno scombinato piano per farli fuori.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Quando", un film di Walter Veltroni con Neri Marcore' e Valeria Solarino, racconta la storia di un uomo che entra in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984 e si risveglia dopo 31 anni, vivendo una nuova rinascita. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Arrival", diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner, è un film di fantascienza vincitore di un Oscar in cui un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

Super Mario Bros: Il Film

Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Elvis

8 nomination agli Oscar 2023 per il biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, con Tom Hanks e Austin Butler, premiato ai Golden Globe. Infanzia, ascesa e declino del mitico Re del Rock.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Vacanze ai Caraibi

Commedia a episodi di Neri Parenti guidata da Christian De Sica. Due coniugi in balia delle scelte della figlia; la passione di una coppia poco compatibile; un uomo su un'isola senza wi-fi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter: Return to Hogwarts

Per celebrare il 20esimo anniversario del primo film del franchise, una retrospettiva che propone la reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, i registi e altri membri del cast.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Detective Knight - Giorni di fuoco

Bruce Willis nella seconda pellicola della trilogia action. In custodia a New York, il detective Knight puo' riottenere il suo distintivo sgominando un sanguinario terrorista e la sua gang.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shutter Island

Martin Scorsese dirige un thriller con Leonardo DiCaprio. In un manicomio criminale, su un'isola sperduta, due agenti federali indagano sulla misteriosa scomparsa di una paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I ponti di Madison County

Clint Eastwood dirige e interpreta una love story con Meryl Streep tratta da un bestseller. L'estate del 1965 fa da scenario al travolgente amore tra un fotografo e una casalinga dell'Iowa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gandhi

Otto Oscar e cinque Golden Globe per la biografia del leader pacifista interpretato da Ben Kingsley. Un viaggio nella vita del fautore dell'indipendenza indiana dal dominio inglese.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ammazzare il capo... e vivere felici

Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey in una scatenata black comedy. Stanchi delle angherie dei rispettivi superiori, tre amici elaborano uno scombinato piano per farli fuori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Quando

Neri Marcore' e Valeria Solarino in un film di Walter Veltroni. Entrato in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984, un uomo si risveglia dopo 31 anni. Sara' per lui una nuova rinascita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica e' incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)