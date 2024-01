Sky Cinema e NOW: Fast X, Lunedi 1 Gennaio 2024

Lunedi 1 Gennaio 2024 | Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) e su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Fast X" presenta Vin Diesel e Jason Momoa in un cast stellare nel decimo capitolo della saga campione d'incassi. Dominic Toretto è chiamato a proteggere la sua famiglia da vecchi e nuovi nemici. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "The Terminal" è una commedia romantica di Steven Spielberg con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones. La storia segue un turista bloccato a New York per motivi politici che si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Le 5 leggende" è un'avventura d'animazione DreamWorks in cui Babbo Natale forma una squadra speciale per fermare l'Uomo Nero, minaccia di trasformare i sogni dei bambini in incubi. "Top Gun", l'action che ha consacrato Tom Cruise, sarà trasmesso su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00. Il film racconta la storia di un pilota di caccia in crisi che trova il riscatto grazie a una donna. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "Focus - Niente è come sembra" è un thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i suoi trucchi a Jess, ma la sintonia tra i due complica le cose.

"Come farsi lasciare in 10 giorni" con Kate Hudson e Matthew McConaughey sarà trasmesso su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00. La commedia romantica segue una giornalista che cerca di farsi lasciare, ma l'amore cambia le carte in tavola. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Whitney Houston - Una voce diventata leggenda" con Naomi Ackie è un biopic che racconta l'ascesa e la caduta della popstar leggendaria Whitney Houston. "I delitti del BarLume - Il re dei Giochi" porta giallo e risate su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00. Tratta dai bestseller di Marco Malvaldi, la commedia presenta un incidente d'auto che scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Super Mario Bros: Il Film" presenta un'animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, con i fratelli Mario e Luigi risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Elvis", con 8 nomination agli Oscar 2023, è un biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, con Tom Hanks e Austin Butler, premiato ai Golden Globe, che esplora l'infanzia, l'ascesa e il declino del mitico Re del Rock.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Fast X

Vin Diesel e Jason Momoa guidando un cast stellare nel decimo capitolo della saga campione d'incassi. Dominic Toretto deve proteggere la sua famiglia da vecchi e nuovi nemici.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.50/canale 303)

The Terminal

Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica di Steven Spielberg. Bloccato a New York per motivi politici, un turista si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Le 5 leggende

Avventura d'animazione targata DreamWorks. Babbo Natale forma una squadra speciale per fermare l'Uomo Nero, che minaccia di trasformare i sogni dei bambini in incubi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscira' grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Focus - Niente è come sembra

Thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i suoi trucchi alla bellissima Jess ma la sintonia tra i due complica le cose.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come farsi lasciare in 10 giorni

Kate Hudson e Matthew McConaughey in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l'intenzione di farsi lasciare, ma la magia dell'amore cambiera' le carte in tavola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Whitney Houston - Una voce diventata leggenda

Naomi Ackie ridona vita al talento di Whitney Houston in un biopic con Stanley Tucci. Dagli esordi sfolgoranti alla prematura scomparsa, l'ascesa e la caduta della popstar leggendaria (USA 2022).

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il re dei Giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d'auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Super Mario Bros: Il Film

Animazione campione d'incassi coprodotta da Illumination e Nintendo, dal celebre videogioco. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Elvis

8 nomination agli Oscar 2023 per il biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, con Tom Hanks e Austin Butler, premiato ai Golden Globe. Infanzia, ascesa e declino del mitico Re del Rock.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)