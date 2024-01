Sky Cinema e NOW: L'ordine del tempo, Martedi 2 Gennaio 2024

Martedi 2 Gennaio 2024 | Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Allied - Un'ombra nascosta" diretto da Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard, offre una spy-story ambientata nel 1942 a Casablanca, con due spie innamorate durante una missione, ma la guerra porterà a segreti inconfessati. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "L'ordine del tempo" presenta Edoardo Leo e Claudia Gerini in un film di Liliana Cavani. Un gruppo di amici in una villa sul mare scopre che un asteroide potrebbe colpire la Terra, portando a tensioni e rivelazioni. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, è il turno di "Fast and Furious", il primo entusiasmante capitolo della saga con Paul Walker e Vin Diesel, dove un agente di Los Angeles si infiltra nel mondo delle corse clandestine per smascherare una banda di rapinatori.

"Operation Fortune" è l'Action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305). Una spia dell'MI6 e il suo team reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "L'inferno di cristallo", vincitore di 3 Oscar e 2 Golden Globe, presenta Paul Newman e Steve McQueen in un film che segue l'inaugurazione rischiosa di un grattacielo a San Francisco. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "What Women Want - Quello che le donne vogliono" con Mel Gibson ed Helen Hunt è una spiritosa commedia in cui un pubblicitario, dopo un incidente domestico, scopre di poter leggere nella mente delle donne.

"Il labirinto del fauno" di Guillermo Del Toro è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308). Questo fantasy-drama ha vinto 3 Oscar e segue una bambina nella Spagna del 1944 che si rifugia in un mondo fiabesco. "I delitti del BarLume - La tombola dei troiai" è la terza commedia Sky Cinema tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), dove il tradizionale scambio di regali brutti gioca un ruolo fondamentale nella scoperta dell'assassino del farmacista di Pineta.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Fast X" presenta Vin Diesel e Jason Momoa guidando un cast stellare nel decimo capitolo della saga campione d'incassi. Dominic Toretto deve proteggere la sua famiglia da vecchi e nuovi nemici. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "The Terminal" con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones è una commedia romantica di Steven Spielberg, in cui un turista bloccato a New York per motivi politici si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

