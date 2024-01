Sky Cinema e NOW: Bumblebee, Mercoledi 3 Gennaio 2024

Mercoledi 3 Gennaio 2024 | Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. La serata su Sky Cinema si apre con "Bumblebee" alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), uno spin-off della saga "Transformers" con Hailee Steinfeld e John Cena. Il film narra la storia di un Autobot ferito che si trasforma in un Maggiolino durante una missione sulla Terra. Successivamente, su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Il socio", tratto dal bestseller di John Grisham, porta sullo schermo un thriller diretto da Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise. Il film segue le vicende di un avvocato inesperto coinvolto in loschi intrighi dopo essere stato assunto da uno studio legale prestigioso. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "2 Fast 2 Furious" è il primo sequel della saga, diretto da John Singleton e con Paul Walker. Un ex poliziotto si infiltra sotto falsa identità nella gang di un narcotrafficante per incastrarlo.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio" vede il gatto spadaccino avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperare l'ultima delle sue nove vite. "13 Hours - The Secret Soldiers Of Benghazi" è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), un war-movie di Michael Bay con John Krasinski, che racconta la difesa di sei agenti speciali americani contro l'irruzione dei militanti islamici in una base della CIA a Bengasi nel 2012. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Hai mai avuto paura?" di Ambra Principato porta gli spettatori nel 1813, dove una bestia famelica semina il terrore nei paraggi di un borgo, dando il via a un mistero di una maledizione ancestrale.

In "Sex and the City", il primo film tratto dalla leggendaria serie, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), le protagoniste affrontano nuove fasi della vita, dalla decisione di Carrie di sposare Mr. Big alle sfide di Charlotte, Miranda e Samantha. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Papillon" presenta Charlie Hunnam e Rami Malek nel remake del cult del 1973. Henri Charriere, condannato ingiustamente all'ergastolo, tenta la fuga da un campo di lavoro. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "I delitti del BarLume - Il telefono senza fili" è il quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Allied - Un'ombra nascosta" ripropone la spy-story diretta da Robert Zemeckis con Brad Pitt e Marion Cotillard, ambientata nel 1942 a Casablanca. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "L'ordine del tempo" presenta Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani, in cui un gruppo di amici scopre che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

Bumblebee

Hailee Steinfeld e John Cena nello spin off della saga di "Transformers", prodotto da Steven Spielberg. In missione sulla Terra, un Autobot rimane ferito e si trasforma in un Maggiolino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il socio

Dal bestseller di John Grisham, thriller di Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise. Assunto da un prestigioso studio legale, un avvocato inesperto viene coinvolto in loschi intrighi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

2 Fast 2 Furious

John Singleton dirige Paul Walker nel primo sequel della saga. Un ex poliziotto si infiltra sotto falsa identita' nella gang di un narcotrafficante con l'obiettivo di incastrarlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

Grande successo per la seconda avventura DreamWorks. Al gatto spadaccino resta l'ultima delle nove vite, cosi' decide di avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperarle (USA 2022).

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

13 Hours - The Secret Soldiers Of Benghazi

War-movie di Michael Bay con John Krasinski. Bengasi, 2012: sei agenti speciali americani difendono i loro connazionali dall'irruzione dei militanti islamici in una base della CIA.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hai mai avuto paura?

Il mistero di una maledizione ancestrale nell'horror di Ambra Principato. Italia, 1813: una bestia famelica semina il terrore nei paraggi di un borgo. Mentre un cacciatore indaga nei boschi, il piccolo Orazio sospetta di suo fratello Giacomo, un ragazzo schivo e inquieto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sex and the City

Primo film tratto dalla leggendaria serie. Mentre Carrie ha deciso di sposare Mr. Big, Samantha si gode la California, Charlotte adotta una bimba e Miranda e' in crisi con Steve.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Papillon

Charlie Hunnam e Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all'ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili

Quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Allied - Un'ombra nascosta

Robert Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in una straordinaria spy-story. 1942: due spie in missione a Casablanca s'innamorano; ma la guerra fara' emergere segreti inconfessati.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)