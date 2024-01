Sky Cinema e NOW: La casa degli oggetti, Venerdi 5 Gennaio 2024

Mercoledi 3 Gennaio 2024 | Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. La serata prosegue su Sky Cinema Uno HD (canale 301) con "La casa degli oggetti", un thriller che vede Alvaro Morte (noto per La Casa di Carta) e Maria Eugenia Suarez protagonisti. Dopo una macabra scoperta, il responsabile di un ufficio oggetti smarriti inizia a indagare. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "Rocketman" offre l'esaltante biografia dell'icona del pop Elton John, prodotta dallo stesso cantautore inglese e interpretata da Taron Egerton. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Fast&Furious - Solo parti originali" è il quarto capitolo della saga con il ritorno di Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dominic Toretto torna a Los Angeles per vendicare un'amica e ritrova l'agente O'Conner.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Ritorno al futuro" presenta il primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly, un adolescente che, con una macchina del tempo, finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori. "The Equalizer - Il vendicatore" è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), con Denzel Washington nel ruolo di un ex agente della CIA che torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta, ispirato alla serie degli anni '80 "Un giustiziere a New York". Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "L'ultima notte di Amore" è un noir di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, ambientato a Milano, che segue l'ultima notte in servizio di un onesto poliziotto trascinato in una spirale criminosa.

In onda alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "What's Love?" è una commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson, dai produttori di "Love Actually", che segue una giovane regista londinese in Pakistan per filmare il matrimonio combinato del suo amico Kazim. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "The Post" è diretto da Steven Spielberg e interpreta Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa, ambientato nel 1971 quando il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "I delitti del BarLume - Un due tre stella!" è la nona commedia targata Sky con vecchi e nuovi personaggi interpretati da Stefano Fresi e Corrado Guzzanti. Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunità di Pineta.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, viene trasmesso "Batman V Superman: Dawn of Justice", diretto da Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill e un cast di star in un blockbuster cinecomic in cui Batman e Superman sono in guerra tra loro, mentre una nuova minaccia incombe sull'umanità. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "La vita è meravigliosa" prosegue, presentando l'intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart, dove un uomo sull'orlo della bancarotta decide di suicidarsi, ma un angelo interviene in suo aiuto.

La casa degli oggetti

Thriller con Alvaro Morte (La casa di carta) e Maria Eugenia Suarez. Dopo una macabra scoperta, il responsabile di un ufficio oggetti smarriti inizia a indagare.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Rocketman

Dal produttore di "Bohemian Rhapsody", l'esaltante biografia dell'icona del pop Elton John, prodotta dallo stesso cantautore inglese, interpretato da Taron Egerton.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious - Solo parti originali

Quarto capitolo della saga con il ritorno di Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dominic Toretto torna a Los Angeles per vendicare un'amica e ritrova l'agente O'Conner.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni '80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni '80 "Un giustiziere a New York". Un ex agente della CIA torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'ultima notte di Amore

Pierfrancesco Favino nel noir di Andrea Di Stefano amato da pubblico e critica. Milano: l'ultima notte in servizio di un onesto poliziotto lo trascinera' in una spirale criminosa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

What's Love?

Commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson dai produttori di "Love Actually". Una giovane regista londinese vola in Pakistan per filmare il matrimonio combinato del suo amico Kazim.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla liberta' di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Un due tre stella!

Nona commedia targata Sky con vecchi e nuovi personaggi (Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunita' di Pineta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Batman V Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder dirige Ben Affleck, Henry Cavill e un cast di star in un blockbuster cinecomic. Mentre Batman e Superman sono in guerra tra loro, una nuova minaccia incombe sull'umanita'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La vita è meravigliosa

L'intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart. Nell'America del Dopoguerra, un uomo sull'orlo della bancarotta ha deciso di suicidarsi, ma un angelo interviene in suo aiuto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)