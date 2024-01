Sky Cinema e NOW: Book Club - Il capitolo successivo, Sabato 6 Gennaio 2024

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Il cacciatore e la regina di ghiaccio" è il prequel di "Biancaneve e il cacciatore" con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne. "Jack Reacher - La prova decisiva" con Tom Cruise è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305). Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è stato accusato un cecchino dell'esercito. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Bussano alla porta" è un thriller apocalittico di M. Night Shyamalan con Dave Bautista e Jonathan Groff. In un cottage nei boschi, una bambina e i suoi genitori gay sono presi in ostaggio da quattro sconosciuti.

In onda alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "L'ora più bella" presenta il cinema in tempo di guerra con Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy e Jeremy Irons. In una Londra bombardata dai nazisti, una sceneggiatrice viene ingaggiata per un film di propaganda. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Ai confini del mondo - La vera storia di James Brooke" con Jonathan Rhys Meyers è un biopic sull'avventuriero inglese nel XIX secolo, incoronato Rajah nel Borneo, che si ribella alle mire colonialiste dell'impero britannico (USA 2021). "I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio" è l'undicesimo film targato Sky tratto dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco indagano sulla misteriosa morte di un prete.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "La casa degli oggetti" è un thriller con Alvaro Morte (La casa di carta) e Maria Eugenia Suarez. Dopo una macabra scoperta, il responsabile di un ufficio oggetti smarriti inizia a indagare. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Rocketman" offre l'esaltante biografia dell'icona del pop Elton John, prodotta dallo stesso cantautore inglese e interpretata da Taron Egerton.