Sky Cinema e NOW: Cattiva coscienza, Domenica 14 Gennaio 2024

Domenica 14 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), potrai goderti la divertente commedia romantica "Cattiva coscienza", con protagonisti Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. La trama segue il viaggio di una coscienza che assume fattezze umane per salvare le nozze del suo protetto. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, sarà trasmesso "I miserabili" di Ladj Ly, vincitore del Premio della giuria a Cannes. Il film si svolge nella banlieu parigina, dove tre agenti si trovano coinvolti in una sanguinaria rivolta innescata dal furto di un leone. Switchando su Sky Cinema Collection HD (canale 303), potrai gustare alle 21:15 "Arma letale 3", terzo capitolo della saga di Richard Donner, con Mel Gibson e Danny Glover. In questa avventura, i due agenti, assistiti da una caparbia collega e da un agente immobiliare, devono fermare un traffico d'armi.

Per gli appassionati di storie emozionanti, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00 sarà trasmesso "Dakota", un racconto di amicizia ed eroismo di una donna che accoglie in casa il cane del marito morto in Afghanistan. L'animale stringerà un legame speciale con la figlia e sarà il salvatore della loro fattoria. Su Sky Cinema Action HD (canale 305), sempre alle 21:00, sarà in onda "Basic", un action di John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. La trama segue un ex militare diventato agente della Narcotici che indaga sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente. Per gli amanti del thriller, su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00 sarà proposto "Io sono l'abisso", il terzo thriller diretto da Donato Carrisi, basato su uno dei suoi romanzi. La storia si svolge sulle rive del lago di Como, intrecciando le vicende di un netturbino, una ragazzina e una donna dal passato doloroso.

Sul versante romantico, su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00 potrai immergerti in "Autumn in New York", con Richard Gere e Winona Ryder, una commovente love story ambientata nella Grande Mela. Passando a Sky Cinema Drama HD (canale 308), sempre alle 21:00, verrà trasmesso "Kilo Due Bravo", un dramma bellico ambientato in Afghanistan, prodotto dal creatore de "Il discorso del re". La trama segue una pattuglia di soldati intrappolati in un campo minato mentre cercano di aiutare un commilitone.Se stai cercando una risata, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00 verrà trasmesso "L'aereo più pazzo del mondo", una commedia surreale che promette di farti ridere.

Per gli appassionati di thriller, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15 verrà proposto "The Accountant", con Ben Affleck nei panni di Chris Wolff, un contabile forense con la sindrome di Asperger che gestisce segretamente le finanze di organizzazioni criminali. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15 potrai goderti "Tremila anni di attesa", un fantasy visionario di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba. Ambientato a Istanbul, il film segue una studiosa solitaria che acquista un'ampolla da cui fuoriesce un genio offrendole tre desideri.

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I miserabili

Premio della giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Nella banlieu parigina, tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Arma letale 3

Terzo capitolo della saga di Richard Donner, con Mel Gibson e Danny Glover. Aiutati da una caparbia collega e da un agente immobiliare, i due agenti devono fermare un traffico d'armi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dakota

Abbie Cornish in una storia di amicizia ed eroismo. Una donna accoglie in casa il cane del marito morto in Afghanistan. L'animale stringe un legame con la figlia e salvera' la loro fattoria.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Basic

Action di John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Diventato agente della Narcotici, un ex militare indaga sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io sono l'abisso

Donato Carrisi dirige il terzo thriller da un suo romanzo. Nella cornice del lago di Como si intrecciano le vicende di un netturbino, una ragazzina e una donna dal passato doloroso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Autumn in New York

Richard Gere e Winona Ryder in una struggente love story. Sullo sfondo della Grande Mela, un uomo maturo si innamora di una ragazza affetta da una malattia incurabile.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Kilo Due Bravo

Dal produttore de "Il discorso del re", un dramma bellico ambientato in Afghanistan. Per aiutare un commilitone, una pattuglia di soldati rimane intrappolata in un campo minato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'aereo più pazzo del mondo

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tremila anni di attesa

Tilda Swinton e Idris Elba in un fantasy visionario di George Miller. Istanbul: una studiosa solitaria acquista un'ampolla, dalla quale fuoriesce un genio che le offre tre desideri.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)