Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri, Mercoledi 17 Gennaio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri" presenta il 22º film della produzione Sky Original. Un morto in un pozzo dà il via all'estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe, e un guaio per Pasquali. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Scent of a Woman - Profumo di donna" ha vinto l'Oscar per Al Pacino e 3 Golden Globe. La trama segue uno studente che accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Hereafter" diretto da Clint Eastwood e interpretato da Matt Damon sonda il mistero della morte, intrecciando la vita di un uomo che parla con i defunti con le drammatiche esperienze di una donna e di un bambino.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Biancaneve" con Julia Roberts è un'irriverente versione della fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna e sarà aiutata da 7 nanetti briganti. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "La preda perfetta" è un avvincente thriller con Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli assassini che hanno ucciso sua moglie. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21:00, "Collection - Il debito" è un thriller con Alex Pettyfer, Shakira Barrera e Mike Vogel, che si svolge nel brutale mondo della riscossione dei debiti.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Magic Mike - The Last Dance" diretto da Steven Soderbergh, con Channing Tatum e Salma Hayek, è il capitolo finale della trilogia in cui un ex spogliarellista riceve una proposta indecente da una miliardaria focosa. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Il maledetto United" diretto da Tom Hooper, con Michael Sheen, narra la breve e turbolenta esperienza sulla panchina del Leeds United di Brian Clough, uno degli allenatori più famosi nella storia del calcio. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Trafficanti" segue due amici che, durante la guerra in Iraq, diventano ricchi grazie a un investimento, ma finiscono nel giro dei trafficanti di armi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Boy Erased - Vite Cancellate" è un'emozionante commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne. Due quarantenni decidono di adottare un figlio, ma si ritrovano in casa tre fratelli e il caos più totale. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Argo" ha vinto 3 Oscar e 2 Golden Globe. La storia si svolge in Iran nel 1979, dove uno specialista della CIA attua un geniale piano per liberare un gruppo di ostaggi.

