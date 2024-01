Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - La girata, Venerdi 19 Gennaio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "I delitti del BarLume - La girata" presenta nuove indagini nel 23º film della produzione Sky Original. Durante una battuta di caccia tra amici, scappa il morto. È un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta. Inoltre, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:45, verrà trasmesso nuovamente. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Spoiler Alert" presenta Jim Parson ("Big Bang Theory") in una toccante love story. Nella felice relazione tra un giornalista e un fotografo si spalanca il baratro a causa di una tragica notizia.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Space Cowboys" è una missione spaziale con Clint Eastwood, regista e protagonista, insieme a Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quattro anziani astronauti devono riparare un satellite russo in avaria. Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Ghostbusters - Gli acchiappafantasmi" presenta una commedia fantastica in cui Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "211 - Rapina in Corso" mostra Nicolas Cage in un action ispirato a una delle più violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano a fronteggiare una rapina a mano armata.

Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21:00, "I signori della truffa" è un thriller informatico con Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier e Ben Kingsley. Un team di hacker viene incaricato dal governo di recuperare un microchip che fa gola anche alla mafia. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Il paziente inglese", vincitore di 9 Oscar e 2 Golden Globe, è un intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Nella Toscana durante la seconda guerra mondiale, un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Call Jane" presenta Elizabeth Banks e Sigourney Weaver in un dramma del 1968. Vedendosi negare la facoltà di interrompere una gravidanza a rischio, una donna contatta un'organizzazione clandestina.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "The Bourne Identity" mostra Matt Damon nel primo capitolo della saga action. Ripescato in mare e sofferente di amnesia, l'ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "The Good House" con Sigourney Weaver e Kevin Kline segue una valida agente immobiliare alle prese con problemi di alcolismo quando una vecchia fiamma si riaccende.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

I delitti del BarLume - La girata

Nuove indagini nel 23esimo film della produzione Sky Original. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Spoiler Alert

Jim Parson ("Big Bang Theory") in una toccante love story. Nella felice relazione fra un giornalista e un fotografo si spalanca il baratro a causa di una tragica notizia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Space Cowboys

Missione spaziale per Clint Eastwood, regista e protagonista con Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quattro anziani astronauti devono riparare un satellite russo in avaria.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghostbusters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

211 - Rapina in Corso

Nicolas Cage in un action ispirato a una delle piu' violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano a fronteggiare una rapina a mano armata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

I signori della truffa

Thriller informatico con Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier e Ben Kingsley. Un team di hacker viene incaricato dal governo di recuperare un microchip che fa gola anche alla mafia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Call Jane

Elizabeth Banks e Sigourney Weaver in un dramma di Phyllis Nagy. 1968: vedendosi negata la facolta' d'interrompere una gravidanza a rischio, una donna contatta un'organizzazione clandestina.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Bourne Identity

Matt Damon nel primo capitolo della saga action. Ripescato in mare e sofferente di amnesia, l'ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identita'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)