Sky Cinema e NOW: Suicide Squad, Mercoledi 24 Gennaio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Suicide Squad" presenta Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis nel cinecomic premiato con l'Oscar al trucco. Un team di supercriminali viene reclutato dall'Intelligence per una rischiosa missione. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Too Big to Fail - Il crollo dei giganti" è un dramma sulla crisi economica del 2008 con William Hurt. Il governo americano tenta una difficile mediazione fra interessi pubblici e privati per evitare il totale disastro finanziario. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Karate Kid III - La sfida finale" è il terzo capitolo dell'amatissima saga degli anni 80 con Ralph Macchio e Pat Morita. Ormai campione di karate, Daniel convince il maestro Miyagi ad allenarlo ancora contro un vecchio nemico.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Blueback" è un'avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia anni dopo l'incontro con una cernia blu, Abby scopre che il pesce è in via d'estinzione. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "Attacco al potere - Olympus has fallen" è il primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della CIA si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21:00, "Slumber - Il demone del sonno" è un horror carico di tensione in cui un mostro perseguita una famiglia durante le ore di riposo. Una dottoressa indaga sulle origini dello spaventoso fenomeno.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Non mollare mai" presenta Zachary Levi in un biopic con Anna Paquin e Dennis Quaid. La storia di Kurt Warner, dagli inizi come commesso in un supermercato a quarterback per la NFL e miglior giocatore del Super Bowl. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Il miglio verde" presenta Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. Nel 1935, un gigantesco uomo di colore dotato di poteri curativi viene condannato a morte per omicidio. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Si vive una volta sola" è una commedia di e con Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Dopo una diagnosi crudele, quattro medici amici partono per una vacanza nel Salento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "I delitti del BarLume- La girata" presenta nuove indagini nel 23esimo film della produzione Sky Original. Durante una battuta di caccia tra amici, si verifica un morto e solo la Fusco e Massimo potranno darne una risposta. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Nel nostro cielo un rombo di tuono | Omaggio a Gigi Riva" è un docu-film biografico diretto da Riccardo Milani sul campione Gigi Riva, raccontando la sua vita e carriera.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Suicide Squad

Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis nel cinecomic premiato con l'Oscar al trucco. Un team di supercriminali viene reclutato dall'Intelligence per una rischiosa missione.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Too Big to Fail - Il crollo dei giganti

William Hurt in un dramma sulla crisi economica del 2008. Per evitare il totale disastro finanziario, il governo americano tenta una difficile mediazione fra interessi pubblici e privati.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Karate Kid III - La sfida finale

Terzo capitolo dell'amatissima saga degli anni 80 con Ralph Macchio e Pat Morita. Ormai campione di karate, Daniel convince il maestro Miyagi ad allenarlo ancora contro un vecchio nemico.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Blueback

Avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia anni dopo l'incontro con una cernia blu, Abby scopre che il pesce e' in via d'estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere - Olympus has fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della CIA si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Slumber - Il demone del sonno

Il terrore sbuca dalle tenebre in un horror carico di tensione. Un mostro perseguita una famiglia durante le ore di riposo. Una dottoressa indaga sulle origini dello spaventoso fenomeno.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Non mollare mai

Zachary Levi in un biopic con Anna Paquin e Dennis Quaid. La storia di Kurt Warner, dagli inizi come commesso in un supermarket a quarterback per la NFL e miglior giocatore del Super Bowl.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Si vive una volta sola

Commedia di e con Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Dopo una diagnosi crudele, quattro medici amici nella vita e amanti dello scherzo partono per una vacanza nel Salento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I delitti del BarLume- La girata

Nuove indagini nel 23esimo film della produzione Sky Original. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Nel nostro cielo un rombo di tuono | Omaggio a Gigi Riva

Riccardo Milani dirige un docu-film biografico sul campione Gigi Riva. Dall'infanzia alla gloria, la vita e la carriera del grande calciatore e il suo forte legame con la Sardegna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)