Sky Cinema e NOW: Il tuo ex non muore mai, Domenica 28 Gennaio 2024

Il tuo ex non muore mai

Spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale, inseguite per tutta Europa da spietati killer e da un attraente agente segreto britannico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scarface

Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Resistance

Jesse Eisenberg, Ed Harris e Clemence Poesy nel biopic su Marcel Marceau. Nella Francia occupata dai nazisti, il mimo si unisce alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Honey

Jessica Alba in una travolgente commedia musicale. Honey, giovane ballerina di hip hop dalle grandi ambizioni, riceve un'offerta da un regista per un posto in uno spot pubblicitario.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Troy

Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom nel kolossal ispirato al poema omerico. Dopo il rapimento di Elena da parte di Paride, Agamennone guida gli spartani contro i troiani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nine Bullets

Thriller on the road con Lena Headey e Sam Worthington. Un'ex ballerina di burlesque aiuta un ragazzino, in possesso di preziosi documenti, a fuggire da uno spietato boss della malavita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Storia d'inverno

Love story a tinte fantasy con Colin Farrell, Russell Crowe e Jennifer Connelly. Un uomo sfida le forze delle tenebre per difendere la ragazza di cui si e' perdutamente innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

J.T. LeRoy

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla bufala del finto artista J.T. Leroy. Una scrittrice e una ragazza ingannano il mondo letterario inventando l'esistenza di uno scrittore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un matrimonio mostruoso

Massimo Ghini, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e Ricky Memphis nel sequel di "Una famiglia mostruosa". Alla ricerca di un facoltoso sostituto di Nando, Stella prova a sedurre Vladimiro.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il tesoro dell'Amazzonia

Avventura nella giungla brasiliana con 'The Rock' e Christopher Walken. Incaricato di ritrovare il figlio di un miliardario, un avventuriero affronta i segreti della foresta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Hometown - La strada dei ricordi

Roman Polanski e Ryszard Horowitz ripercorrono la loro giovinezza, in un dialogo tra amici separati dalla persecuzione nazista che si ritrovano, sessant'anni dopo, nella loro Cracovia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)