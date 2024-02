Sky Cinema e NOW: Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli, Domenica 4 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301), alle 21:15, potrai immergerti nel classico intramontabile "I predatori dell'arca perduta", il primo capitolo della saga di Indiana Jones, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Harrison Ford. Un'avventura avvincente alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Se preferisci un dramma toccante, su Sky Cinema Due HD (canale 302), al medesimo orario, potrai goderti "Voglia di tenerezza", un film di James L. Brooks premiato con 5 Oscar, che narra il conflitto madre-figlia lungo l'arco di una vita, con un cast stellare che include Shirley MacLaine, Debra Winger e Jack Nicholson. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Collection HD (canale 303), troverai "Transformers 4 - L'era dell'estinzione" alle 21:15, una saga epica con Mark Wahlberg alle prese con gli Autobot in un mondo post-apocalittico.

Se hai bambini, su Sky Cinema Family HD (canale 304), potrai divertirti con "Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli" alle 21:00, un'avventura animata della DreamWorks che segue le gesta di Ruby, una ragazza timida con un segreto sorprendente. Per un'incursione nel mondo dei polizieschi, su Sky Cinema Action HD (canale 305), "Miami Vice" sarà disponibile alle 21:00, con Colin Farrell e Jamie Foxx alle prese con il mondo criminale di Miami. Gli amanti del mistero apprezzeranno "Il codice da Vinci" su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, un thriller avvincente tratto dal bestseller di Dan Brown, diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks.

Per una serata romantica, su Sky Cinema Romance HD (canale 307), potrai gustarti "Spin Me Round - Fammi girare" alle 21:00, una commedia romantica ambientata in Toscana, che promette sorprese e risate. Sky Cinema Drama HD (canale 308) propone "Non buttiamoci giù" alle 21:00, un film tratto dal romanzo di Nick Hornby, che segue la storia di quattro aspiranti suicidi che trovano conforto l'uno nell'altro. Infine, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), alle 21:00, potrai divertirti con "Metti la nonna in freezer", una commedia brillante con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Per chi si fosse perso i film in prima serata, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), verranno ritrasmessi "Allied - Un'ombra nascosta" e "Felicità" alle 21:15.

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni '30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Voglia di tenerezza

5 Oscar al film di James L. Brooks con Shirley MacLaine, Debra Winger e Jack Nicholson. La storia del rapporto conflittuale fra una madre e sua figlia si snoda nell'arco di una vita intera,

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers 4 - L'era dell'estinzione

Mark Wahlberg nel quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro. Alcuni anni dopo la distruzione di Chicago, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli

Avventura animata targata DreamWorks. La timida adolescente Ruby, scopre di appartenere alla stirpe dei kraken, enormi creature tentacolari degli abissi. Dovra' contrastare la perfida sirena Nerissa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Miami Vice

Michael Mann dirige Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li nell'action ispirato alla serie cult anni '80. I poliziotti Sonny e Rico si infiltrano in una banda di narcotrafficanti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il codice da Vinci

Tom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di omicidio, un esperto di simbologia dovra' svelare uno sconcertante segreto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Spin Me Round - Fammi girare

Alessandro Nivola e Alison Brie in una commedia romantica tra i paesaggi della Toscana. La manager di un ristorante italiano in California vive una sorprendente avventura nel Belpaese.(ITA/USA 2022)

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Non buttiamoci giù

Pierce Brosnan e Toni Collette nella pellicola tratta dal romanzo di Nick Hornby. Quattro aspiranti suicidi decidono di aiutarsi a vicenda nel tentativo di riordinare le loro vite.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Metti la nonna in freezer

Fabio De Luigi e Miriam Leone per una macabra truffa tutta da ridere. Un finanziere aiuta una restauratrice ad occultare il cadavere della nonna per continuare a incassarne la pensione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Allied - Un'ombra nascosta

Robert Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in una straordinaria spy-story. 1942: due spie in missione a Casablanca s'innamorano; ma la guerra fara' emergere segreti inconfessati.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Felicità

L'opera prima di Micaela Ramazzotti, premiata dal pubblico al Festival di Venezia, racconta la storia di una famiglia disfunzionale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)