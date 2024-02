Sky Cinema e NOW: Animali fantastici e dove trovarci, Mercoledi 7 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) potrai immergerti in "Animali fantastici e dove trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling, che ha vinto l'Oscar per i costumi. Il magizoologo Newt Scamander (interpretato da Eddie Redmayne) arriva a New York con un bagaglio molto speciale. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) al medesimo orario, verrà trasmesso "L'uomo dal cuore di ferro", con Jason Clarke e Rosamund Pike, un adattamento del romanzo di Laurent Binet che narra di due paracadutisti cecoslovacchi incaricati di eliminare l'ufficiale nazista Reinhard Heydrich durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303), potrai seguire "Transformers - La vendetta del caduto", il secondo capitolo della saga con Megan Fox e Shia LaBeouf, dove i Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo assoluto.

Inoltre, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, potrai divertirti con "Genitori vs Influencer", una commedia Sky Original di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, dove un professore si scontra con sua figlia adolescente a causa dei social media. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, sarà trasmesso "The Misfits", un'action con Pierce Brosnan e Tim Roth, dove un famoso ladro si unisce a una banda di rapinatori per vendicarsi di un uomo d'affari. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), potrai seguire "La casa - Il risveglio del male" alle 21:00, dove il ritrovamento di un libro malefico in un fatiscente condominio di Los Angeles risveglia un demone che si impossessa di una madre.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) verrà trasmesso alle 21:00 "Breakfast Club", una memorabile commedia generazionale degli anni '80 di John Hughes, che racconta di cinque studenti chiusi in biblioteca per punizione. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, potrai vedere "Baaria", diretto da Giuseppe Tornatore, un emozionante kolossal che racconta la storia della Sicilia attraverso la vicenda di una famiglia. Infine, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), sarà trasmesso "Truffatori in erba" alle 21:00, un'action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried, dove il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere il riscatto.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), saranno ritrasmessi "La figlia del generale" e "Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse" rispettivamente, sempre alle 21:15.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Animali fantastici e dove trovarci

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'uomo dal cuore di ferro

Jason Clarke e Rosamund Pike nell'adattamento del romanzo di Laurent Binet. 1942: due paracadutisti cecoslovacchi sono incaricati di uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers - La vendetta del caduto

Secondo capitolo della spettacolare saga con Megan Fox, Shia LaBeouf e i celebri robot. I Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo assoluto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Genitori vs Influencer

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Misfits

Action con Pierce Brosnan e Tim Roth. Evaso di prigione, un famoso ladro entra in una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi del vile uomo d'affari che lo ha incastrato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa - Il risveglio del male

Sam Raimi produce il ritorno dell'iconico franchise. In un fatiscente condominio di Los Angeles, il ritrovamento di un libro malefico risveglia un demone che si impossessa di una madre.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Breakfast Club

Memorabile commedia generazionale anni '80 di John Hughes con Emilio Estevez e Molly Ringwald. Chiusi nella biblioteca della scuola per punizione, cinque studenti imparano a conoscersi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Baaria

Giuseppe Tornatore dirige un grande cast italiano in un emozionante kolossal che racconta la Sicilia, dal ventennio fascista fino agli anni 80, attraverso la storia di una famiglia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Truffatori in erba

Action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La figlia del generale

John Travolta in un thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare. Un ufficiale deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale. Dall'indagine emergono terribili retroscena.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse

James Gray dirige Anthony Hopkins e Anne Hathaway in una storia autobiografica. New York, anni 80: il dodicenne Paul si ribella ai desideri della famiglia e sogna di diventare un artista

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)