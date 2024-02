Sky Cinema e NOW: House Party, Sabato 10 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, potrai seguire "Fast X", il decimo capitolo della saga campione d'incassi con Vin Diesel e Jason Momoa. Dominic Toretto deve proteggere la sua famiglia da vecchi e nuovi nemici in un'avventura adrenalinica. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) nello stesso orario, verrà trasmesso "Un giorno di pioggia a New York", una deliziosa commedia romantica diretta da Woody Allen, con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. La trama segue due fidanzati a Manhattan per un weekend da sogno, travolti dagli imprevisti. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, potrai vedere "Transformers - L'ultimo cavaliere", il quinto capitolo della saga con Mark Wahlberg e Anthony Hopkins. Un'inaspettata alleanza è l'unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale.

Per gli spettatori su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, c'è "L'uomo senza volto", opera prima di Mel Gibson, tratto dal romanzo di Isabelle Holland. La storia segue un ragazzino che si rivolge a un ex docente dal volto sfigurato per entrare all'Accademia Militare. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, potrai seguire "Accident Man", un action con Scott Adkins tratto dalla graphic novel di Pat Mills, dove un abile killer deve fare i conti con l'assassinio di una persona amata. "Il signor diavolo" sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, un horror di Pupi Avati ambientato nel Veneto rurale degli anni '50, dove un bambino uccide un coetaneo convinto che si tratti del demonio.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, potrai goderti "Pazze di me", una commedia di Fausto Brizzi con Francesco Mandelli, dove un trentenne circondato in famiglia solo da donne fatica a mantenere le relazioni d'amore. "Close" sarà trasmesso su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, un film che ha ricevuto il Grand Prix Speciale della giuria a Cannes diretto da Lukas Dhont. La trama segue l'amicizia fra due tredicenni compromessa quando il loro legame viene frainteso. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, c'è "House Party", un remake della commedia anni '90, dove gli addetti alle pulizie nella lussuosa villa di LeBron James organizzano una festa epica durante la sua assenza.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, saranno ritrasmessi "La casa degli oggetti" e "Babylon", rispettivamente.

