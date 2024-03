Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e il tempio maledetto, Domenica 11 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, potrai immergerti nell'avventura di "Indiana Jones e il tempio maledetto", la seconda avventura con Harrison Ford diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l'esistenza di una malvagia setta che compie sacrifici umani. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) nello stesso orario, c'è "Volevo nascondermi", un film premiato con l'Orso d'Argento per la straordinaria interpretazione di Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. La pellicola racconta la vita travagliata di un genio vissuto a lungo come un emarginato. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, sarà trasmesso "Transformers - Il risveglio", il nuovo capitolo della saga ambientato negli anni '90, dove l'ex militare Noah Diaz si allea con l'autobot Mirage e un'archeologa per salvare la Terra dai Terrorcon.

"The Portable Door" sarà trasmesso su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, un film Sky Original basato sui libri fantasy di Tom Hol, con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson, dove due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, potrai seguire "Spy Game", diretto da Tony Scott e interpretato da Robert Redford e Brad Pitt. Un agente segreto scopre che un collega sta per essere ucciso in Cina e decide di agire da solo per salvarlo. "Angeli e Demoni" sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, un thriller diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks, tratto dal bestseller di Dan Brown, dove uno studioso è chiamato a decifrare un simbolo enigmatico.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, c'è "Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare", una commedia con Adam Sandler, Tea Leoni e Paz Vega, dove due coniugi in crisi assumono una governante messicana che parla solamente spagnolo, scatenando una serie di gag divertenti. "I peggiori giorni" sarà trasmesso su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, dove Edoardo Leo e Massimiliano Bruno dirigono e interpretano, insieme a un super cast, altri quattro sarcastici episodi dedicati alle festività. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, potrai divertirti con "2 single a nozze", una commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn, dove due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare, ma finiscono nei pasticci alle nozze della figlia di un senatore.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, verranno ritrasmessi "Fast X" e "Un giorno di pioggia a New York", rispettivamente.

Indiana Jones e il tempio maledetto

Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l'esistenza di una malvagia setta che compie sacrifici umani.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Volevo nascondermi

Orso d'argento per un camaleontico Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue in un film di Giorgio Diritti. La vita travagliata di un genio vissuto a lungo come un emarginato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers - Il risveglio

Nuovo capitolo della saga Transformers, ambientato negli anni '90. L'ex militare Noah Diaz si allea con l'autobot Mirage e con un'archeologa per salvare la Terra dai Terrorcon.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Portable Door

Dai libri fantasy di Tom Hol, film Sky Original con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Londra: due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spy Game

Tony Scott dirige Robert Redford e Brad Pitt. Un agente segreto scopre che un collega sta per essere ucciso in Cina. L'indifferenza della CIA lo spinge ad agire da solo per salvarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Angeli e Demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso e' chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. E' l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare

Adam Sandler in una commedia con Tea Leoni e Paz Vega. Due coniugi in crisi assumono una governante messicana che parla solamente spagnolo, innescando una girandola di gustose gag.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

I peggiori giorni

Dopo "I migliori giorni", Edoardo Leo e Massimiliano Bruno dirigono e interpretano, insieme a un super cast, altri quattro sarcastici episodi dedicati alle festivita'.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 single a nozze

Commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare ma alle nozze della figlia di un senatore finiscono nei pasticci.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fast X

Vin Diesel e Jason Momoa guidando un cast stellare nel decimo capitolo della saga campione d'incassi. Dominic Toretto deve proteggere la sua famiglia da vecchi e nuovi nemici.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un giorno di pioggia a New York

Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)