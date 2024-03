Sky Cinema e NOW: Il Gladiatore, Martedi 13 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15 potrai immergerti nel capolavoro epico "Il gladiatore", diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Questo film ha conquistato ben 5 premi Oscar e narra la storia del generale Maximus, che, dopo lo sterminio della sua famiglia, viene costretto a combattere nel Colosseo. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, potrai seguire "Il professore e il pazzo", con Mel Gibson e Sean Penn. Il film racconta la storia dell'impresa storica di redigere il primo dizionario di inglese, con l'aiuto di un reduce rinchiuso in un manicomio.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15 verrà trasmesso "The Twilight Saga: New Moon", il secondo capitolo della saga "Twilight", con Kristen Stewart e Robert Pattinson. "E.T. - L'extraterrestre", il classico di Steven Spielberg che ha vinto 4 premi Oscar, sarà proiettato su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00. Questo film emozionante narra la storia di un bambino che protegge un alieno e cerca di aiutarlo a tornare sul suo pianeta. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, potrai vedere "Una notte violenta e silenziosa", un action con David Harbour che racconta la storia di una banda che prende in ostaggio una famiglia nella notte della Vigilia.

"Spiral - L'eredità di Saw" sarà trasmesso su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, un reboot della saga "Saw" con Chris Rock e Samuel L. Jackson. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00 potrai goderti "Il padre della sposa", un remake della celebre commedia di Vincente Minnelli con Steve Martin e Diane Keaton. "Hachiko - Il tuo migliore amico" verrà trasmesso su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, una toccante storia con Richard Gere basata su eventi reali. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, potrai seguire il primo episodio della nuova stagione de "I delitti del Barlume", intitolato "Il pozzo dei desideri".

Inoltre, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15 verranno ritrasmessi "Nata per te" e "Il socio" rispettivamente.

Il gladiatore

Russell Crowe (ospite lo scorso giovedì al Festival di Sanremo 2024) e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il professore e il pazzo

Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Twlight Saga: New Moon

Kristen Stewart e Robert Pattinson nel secondo capitolo della saga di "Twilight". Abbandonata da Edward, Bella cerca conforto in Jacob, ignara della sua natura di licantropo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

E.T - L'extraterrestre

4 Oscar all'emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Una notte violenta e silenziosa

David Harbour in un action di Tommy Wirkola con Beverly D'Angelo e John Leguizamo. La notte della Vigilia, una banda prende in ostaggio una famiglia, scatenando l'ira di Babbo Natale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Spiral - L'eredità di Saw

Reboot della saga di "Saw " con Chris Rock e Samuel L. Jackson. Un detective segue le tracce di un serial killer che uccide i poliziotti dopo averli sottoposti ad atroci torture.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il padre della sposa

L'esuberante Steve Martin e il premio Oscar Diane Keaton nel remake della celebre commedia di Vincente Minnelli. Un genitore va in tilt alla notizia dell'imminente matrimonio della giovane figlia, dando vita ad una serie di situazioni esilaranti tra malintesi di ogni tipo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hachiko - Il tuo migliore amico

Richard Gere in una toccante storia vera. Un cucciolo aspetta ogni giorno il suo padrone alla stazione. Una tragedia spezzerà questa routine, ma non la devozione del fedele animale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri

Primo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Un morto in un pozzo dà il via all’estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe e un guaio per Pasquali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Nata per te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l'affidamento di Alba.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il socio

Dal bestseller di John Grisham, thriller di Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise. Assunto da un prestigioso studio legale, un avvocato inesperto viene coinvolto in loschi intrighi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)