Sky Cinema e NOW: Little Dixie, Mercoledi 14 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potete gustare "Little Dixie", un thriller che vede protagonista Frank Grillo nei panni di un agente delle forze speciali. Dopo aver rotto la tregua con il cartello della droga messicano, dovrà proteggere sua figlia, la piccola Dixie, in un'avventura adrenalinica piena di suspense. Su Sky Cinema Due HD, canale 302, alla stessa ora, alle 21:15, c'è "Sully", diretto da Clint Eastwood e interpretato da Tom Hanks. Questo intenso biopic racconta la storia del capitano Sullenberger, messo sotto accusa dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra nel 2009. Nel frattempo, su Sky Cinema Collection HD, canale 303, sempre alle 21:15, potete immergervi nel terzo capitolo della saga "The Twilight Saga - Eclipse", con Kirsten Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Bella dovrà scegliere tra Edward e Jacob mentre un esercito di 'NeoNati' minaccia di rompere l'equilibrio tra vampiri e licantropi.

Se preferite il genere fantasy, su Sky Cinema Family HD, canale 304, c'è "La Bussola D'Oro" alle 21:00. Tratto dal romanzo di Philip Pullman e con Daniel Craig e Nicole Kidman, questo film vi porterà in un mondo popolato da strane creature, dove una bambina e il suo 'daimon' devono affrontare avventure straordinarie. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD, canale 305, sempre alle 21:00, c'è "Minority Report", diretto da Steven Spielberg e con Tom Cruise. In un futuro in cui i crimini vengono prevenuti prima che accadano, il capo della polizia viene accusato ingiustamente e deve lottare per dimostrare la propria innocenza. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, canale 306, alle 21:00, potete vivere le emozioni di "The Jacket", un thriller con Adrien Brody, Keira Knightley e Daniel Craig, che segue le vicende di un reduce di guerra affetto da amnesia e accusato di omicidio.

Su Sky Cinema Romance HD, canale 307, c'è "Prima o poi mi sposo" alle 21:00, una commedia romantica con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, che vi farà sorridere e emozionare con la storia di un'organizzatrice di matrimoni e il pediatra di cui si innamora. Mentre su Sky Cinema Drama HD, canale 308, "Il grande salto" alle 21:00, vi porterà nelle periferie romane seguendo due cinquantenni appena usciti di prigione che organizzano un colpo. Su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, "Quasi orfano" alle 21:00, vi farà ridere con le vicende di un designer pugliese travolto dagli equivoci quando la sua famiglia milanese lo visita.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, potete rivivere il capolavoro "Il gladiatore" alle 21:15, vincitore di 5 premi Oscar, con Russell Crowe e Joaquin Phoenix, che racconta la storia di un generale romano catturato e costretto a combattere al Colosseo dopo lo sterminio della sua famiglia.

Su Sky Cinema Due +24 HD, canale 311, sempre alle 21:15, c'è "Il professore e il pazzo" con Mel Gibson e Sean Penn, un film che narra la storica impresa di redigere il primo dizionario di inglese con l'aiuto di un uomo rinchiuso in un manicomio.

