Guida TV Sky Cinema e NOW: The Bourne Legacy, Giovedi 15 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "The Bourne Legacy", lo spin-off della celebre saga ispirata ai romanzi di Robert Ludlum. Il film vede protagonisti Jeremy Renner ed Edward Norton in un'avventura mozzafiato, dove l'agente Aaron Cross lotta per sopravvivere all'eliminazione dei membri del programma Outcome. Su Sky Cinema Due HD, canale 302, al medesimo orario, va in onda "Favolacce", una storia oscura dei fratelli D’Innocenzo, interpretata da Elio Germano. Ambientato nella periferia di Roma, il film esplora le tensioni e le frustrazioni di una comunità sul punto di esplodere. Nel frattempo, su Sky Cinema Collection HD, canale 303, potrai immergerti nella romantica atmosfera de "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1". Bella ed Edward affrontano una nuova sfida con la nascita imminente di una bambina, che mette a repentaglio gli equilibri tra i Cullen e i Volturi.

Per gli amanti della commedia, su Sky Cinema Family HD, canale 304, alle 21:00, c'è "Tata Matilda e il grande botto", con Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal. La storia segue una donna stressata che si rivolge alla magica Tata Matilda per aiutarla con i suoi figli e nipoti viziati. Su Sky Cinema Action HD, canale 305, parte "Tango&Cash", un action movie con Sylvester Stallone e Kurt Russell, impegnati a contrastare le gesta di un astuto narcotrafficante. Il thriller "Kimi", diretto da Steven Soderbergh e con Zoe Kravitz, è in programma su Sky Cinema Suspence HD, canale 306, alle 21:00. Una ragazza agorafobica incaricata di ascoltare registrazioni audio si trova coinvolta in un mistero legato a un crimine.

Infine, su Sky Cinema Romance HD, canale 307, puoi goderti "Ti odio, ti lascio, ti odio", una commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston, che racconta la storia di una coppia in crisi che non riesce a lasciarsi completamente. E ancora, su Sky Cinema Drama HD, canale 308, c'è "Strange But True", una pellicola dal tocco soprannaturale con un cast che include Margaret Qualley, Greg Kinnear e Brian Cox. Su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, va in onda "La casa di famiglia", una commedia degli equivoci con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale, dove quattro fratelli devono ripensare alla vendita della tenuta di famiglia quando il padre esce dal coma.

Per gli amanti del thriller, su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, alle 21:15, c'è "Little Dixie", con Frank Grillo impegnato a proteggere sua figlia, Dixie, da pericolosi criminali. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, canale 311, alle 21:15, puoi vedere "Sully", il coinvolgente biopic diretto da Clint Eastwood e interpretato da Tom Hanks, che narra la storia del coraggioso capitano Sullenberger, messo sotto accusa dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una manovra audace nel 2009.

The Bourne Legacy

Jeremy Renner ed Edward Norton nello spin-off della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum. L'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Favolacce

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino e con 5 Nastri d'Argento. Periferia di Roma: in una comunità di famiglie la rabbia è sul punto di esplodere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 Romantico

Quarto capitolo della romantica saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Bella e Edward aspettano una bambina, la cui nascita stravolgerà gli equilibri fra i Cullen e i Volturi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tata Matilda e il grande botto

Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Tango&Cash

Sylvester Stallone e Kurt Russell in un action con Jack Palance. Due poliziotti diversi in tutto lavorano insieme per contrastare le gesta sanguinarie di un astuto narcotrafficante.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Kimi

Thriller di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz. Una ragazza agorafobica, incaricata di ascoltare le registrazioni di uno smart speaker, scopre un file dove è registrato un crimine.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti odio, ti lascio, ti odio

Commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo l'ennesimo diverbio, Gary e Brooke decidono di lasciarsi ma nessuno dei due è intenzionato ad abbandonare il tetto coniugale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Strange But True

Pellicola dal tocco soprannaturale con Margaret Qualley, Greg Kinnear e Brian Cox. Una ragazza afferma di essere incinta del fidanzato, morto cinque anni prima in un incidente.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La casa di famiglia

Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Little Dixie

Thriller con Frank Grillo, un agente delle forze speciali che, rotta la tregua con il cartello della droga messicano, deve proteggere sua figlia, la piccola Dixie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sully

Clint Eastwood dirige un intenso biopic con Tom Hanks. Dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra, nel 2009 il capitano Sullenberger fu messo sotto accusa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)