Guida TV Sky Cinema e NOW: Un Amore - Ep. 1 e 2, Venerdi 16 Febbraio 2024

Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Un Amore", la storia di Ale e Anna che si ritrovano dopo vent'anni a Bologna, riaccesi dalla fiamma di un amore passato. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai rivivere le avventure di "Forrest Gump", un film cult degli anni '90 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, vincitore di 6 Oscar. Su Sky Cinema Collection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai immergerti nell'epico finale di "The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2", con Kristen Stewart e Robert Pattinson, nel bel mezzo di una guerra tra clan vampiri.

Se preferisci un film d'animazione, su Sky Cinema Family HD, alle ore 21:00 sul canale 304, potrai divertirti con "Emoji - Accendi le emozioni", una colorata avventura ambientata nello smartphone. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai seguire "Un uomo tranquillo", un action movie con Liam Neeson nel ruolo di un autista di spazzaneve in cerca di vendetta. Mentre su Sky Cinema Suspence HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai immergerti nel mondo di "M3GAN", un film horror con tocchi umoristici e sci-fi, diretto da Jason Blum e James Wan. Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, potrai emozionarti con "Shakespeare in Love", una storia d'amore epica ambientata nella Londra del 1593.

Su Sky Cinema Drama HD, ancora alle 21:00 sul canale 308, potrai seguire "The Keeper - La leggenda di un portiere", la storia del paracadutista tedesco Bernhard Trautmann durante la sua prigionia in Inghilterra. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, potrai ridere con "Mia moglie per finta", una brillante commedia con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "The Bourne Legacy" e "Favolacce".

Un Amore - Ep. 1 e 2

Ale e Anna si conoscono in Interrail nell'estate del '96, ma presto la vita li costringe a separarsi. Vent'anni dopo si ritrovano entrambi a Bologna. Dopo il loro incontro, l'amore tra Ale e Anna si riaccende. Mentre lei mette in discussione il suo matrimonio, lui deve scegliere se restare a Bologna.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 2

Kristen Stewart e Robert Pattinson nell'epico atto finale La nascita di Renesmee ha scatenato la guerra tra i Cullen e i Volturi, preoccupati che il segreto dell'immortalità venga svelato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Emoji - Accendi le emozioni

Colorato film d'animazione ambientato in uno smartphone. Gene, un'emoji dotata di tante espressioni facciali, intraprende un avventuroso viaggio fra le App per salvare l'universo delle emoticon.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Un uomo tranquillo

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



M3GAN

M3gan è il film horror con tocchi umoristici e sci-fi di Jason Blum e James Wan in cui un’esperta di robotica (Allison Williams) si ritrova a dover fare da tutrice alla nipotina di otto anni, diventata improvvisamente orfana. Data la sua incapacità di prendersi cura della bambina, decide quindi di costruire un androide con un compito ben chiaro in mente: assicurarsi che la piccola Cady sia sempre al sicuro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Shakespeare in Love

7 Oscar e Orso d'argento a Berlino a un'epica love story con Gwyneth Paltrow e un grande cast. Londra, 1593. In crisi creativa, Shakespeare trova l'ispirazione grazie all'amore per Viola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



The Keeper - La leggenda di un portiere

Durante la prigionia in Inghilterra, il paracadutista tedesco Bernhard Trautmann viene notato per le sue abilita' tra i pali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Mia moglie per finta

Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



The Bourne Legacy

Jeremy Renner ed Edward Norton nello spin-off della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum. L'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Favolacce

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino e con 5 Nastri d'Argento. Periferia di Roma: in una comunità di famiglie la rabbia è sul punto di esplodere.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)