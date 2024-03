Guida TV Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e l'ultima crociata, Domenica 18 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Indiana Jones e l'ultima crociata", diretto da Steven Spielberg e premiato con un Oscar. Harrison Ford e Sean Connery affrontano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai rivivere il musical intramontabile "Grease - Brillantina", con John Travolta e Olivia Newton-John, che racconta le vicende amorose nella America degli anni '50. Su Sky Cinema Collection HD, anche alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Mission: Impossibile - Fallout", il sesto film della saga action con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie.

Su Sky Cinema Family HD, alle ore 21:00 sul canale 304, puoi seguire "Il lupo e il leone", una tenera avventura che narra la storia di una giovane pianista che si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai immergerti in "Apocalypto", una spettacolare avventura ambientata nel cuore della civiltà Maya, diretta da Mel Gibson. Su Sky Cinema Suspence HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai seguire "Inferno", diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks, un thriller che porta il professor Langdon a Firenze per fermare un folle scienziato ossessionato dall'inferno di Dante.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, puoi emozionarti con "Tre all'improvviso", una romantica commedia con Katherine Heigl e Josh Duhamel. Su Sky Cinema Drama HD, ancora alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "The Eichmann Show - Il processo del secolo", un dramma che ripercorre un cruciale evento televisivo del 1961. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, potrai divertirti con "Papà scatenato", una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Nata per Te" e "La bella Estate".

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Grease - Brillantina

L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni '50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossibile - Fallout

Sesto film della saga action con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie. Mentre recupera una valigia di plutonio, Ethan Hunt deve smascherare un leader terrorista.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il lupo e il leone

Tenera avventura dai creatori di "Mia e il leone bianco". Giunta tra i boschi del Canada dopo la morte del nonno, una giovane pianista si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Apocalypto

Nel cuore della civiltà Maya in una spettacolare avventura firmata Mel Gibson. Il giovane Zampa di Giaguaro lotta contro i feroci assalitori della sua tribù per salvare la propria famiglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Inferno

Ron Howard dirige Tom Hanks nel terzo thriller tratto da un bestseller di Dan Brown. Firenze: il professor Langdon deve fermare un folle scienziato ossessionato dall'inferno di Dante.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tre all'improvviso

Katherine Heigl e Josh Duhamel in una romantica commedia. Quando una coppia di amici muore in un incidente, Holly ed Eric, pur non sopportandosi, dovranno occuparsi della loro figlioletta.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Eichmann Show - Il processo del secolo

Martin Freeman e Anthony LaPaglia nel dramma che ripercorre un cruciale evento televisivo. Israele, 1961: un produttore inglese filma il processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Papa' scatenato

Due famiglie diverse a confronto per un mix di gag e risate in una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei genitori della fidanzata. L'incontro si prometto esplosivo!

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Nata per Te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La bella Estate

Dalla novella di Cesare Pavese, il film La bella estate di Laura Luchetti mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)