Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - Dead Reckoning, Lunedi 19 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Mission: Impossible - Dead Reckoning", dove Tom Cruise torna nei panni dell'agente Ethan Hunt per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente. Inoltre, lo stesso film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, potrai goderti "Una giusta causa", una biografia che racconta la storia di Ruth Ginsburg, un'icona del femminismo, interpretata da Felicity Jones.

Su Sky Cinema Family HD, alle ore 21:00 sul canale 304, potrai vedere "Belle e Sebastien - Next Generation", un omaggio ai personaggi creati da Cécile Aubry ambientato ai giorni nostri. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai seguire "The Great Wall", un action-fantasy di Zhang Yimou con Matt Damon, che narra la lotta contro dei terribili mostri nella Cina del XII secolo. Su Sky Cinema Suspence HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai immergerti in "5 è il numero perfetto", un'opera tratta dalla graphic novel di Igort, che racconta la storia di un ex sicario della camorra.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, puoi guardare "Stai lontana da me", una commedia di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano. Su Sky Cinema Drama HD, ancora alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Laggiù qualcuno mi ama", uno straordinario documentario che celebra il genio di Massimo Troisi. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, potrai divertirti con "Io c'è", una commedia con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai rivedere "Indiana Jones e l'ultima crociata" e "Grease - Brillantina".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Una giusta causa

Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli anni '50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra uomini e donne.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Belle e Sebastien - Next Generation

Un omaggio ai personaggi creati da Cécile Aubry ambientato ai giorni nostri. Il giovane Sebastien, in vacanza in montagna dalla nonna, stringe amicizia con un bellissimo cane Patou.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Great Wall

Action-fantasy di Zhang Yimou con Matt Damon. Cina, XII secolo: due mercenari europei, alla ricerca della polvere nera, vengono coinvolti nella lotta contro dei terribili mostri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

5 è il numero perfetto

Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso nell'opera tratta dalla graphic novel di Igort e prima regia dello stesso autore. Un ex sicario della camorra torna in azione dopo l'omicidio del figlio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Stai lontana da me

Commedia di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano. Un consulente coniugale porta sfortuna alle donne che incontra. Insieme a Sara, proverà a spezzare l'incantesimo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Laggiù qualcuno mi ama

Laggiù qualcuno mi ama è lo straordinario documentario che restituisce tutto il genio e l'originalità di un autore unico e amatissimo, Massimo Troisi. Laggiù qualcuno mi ama è ricco di artisti e intellettuali che hanno amato Troisi e che ne sono stati influenzati. Cast d'eccezione forato da Pierfrancesco Favino, Massimiliano Gallo, Valerio Mastandrea, Lino Musella, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo e Toni Servillo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia ‘di culto’. Per risollevare le sorti della sua attività, un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Grease - Brillantina

L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni '50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)