Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Fuoco del Peccato, Mercoledi 21 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle ore 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Il Fuoco del Peccato", un noir incendiario e smaliziato con Ray Nicholson e Diane Kruger, che cade nella trappola di seduzione e mistero. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, sarà trasmesso "A.I. - Intelligenza Artificiale", un'opera di fantascienza diretta da Steven Spielberg, che segue le avventure di un androide bambino in cerca delle proprie origini. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai seguire "Mission: Impossible III" con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman, diretto da J.J. Abrams, dove Ethan Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, potrai divertirti con "Sulle ali dell'avventura", una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera, diretta dal regista di "Belle & Sebastien". Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Escape Plan - Fuga dall'inferno", un action con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, dove un esperto in sicurezza cerca di fuggire da una prigione da lui stesso ideata. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, sarà trasmesso "L'avvocato del diavolo", con Keanu Reeves e Charlize Theron, dove un giovane avvocato si trova di fronte a un oscuro dilemma morale.

Su Sky Cinema Romance HD, ancora alle 21:00 sul canale 307, potrai seguire "Il truffacuori", una commedia romantica con Romain Duris e Vanessa Paradis, che affronta il tema delle relazioni sentimentali. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Elvis", il biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, con Tom Hanks e Austin Butler, che narra l'infanzia, l'ascesa e il declino del mitico re del rock. Su Sky Cinema Comedy HD, infine, alle 21:00 sul canale 309, potrai vedere "I migliori giorni", una commedia con Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, divisa in 4 episodi dedicati a varie festività.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, potrai goderti "Ghost - Fantasma", un film senza tempo premiato con 2 Oscar e interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. La storia segue il fantasma di un uomo assassinato che cerca di proteggere la sua fidanzata con l'aiuto di una medium. Su Sky Cinema Due +24 HD, alla stessa ora sul canale 311, sarà trasmesso "Io Capitano" di Matteo Garrone. Il film narra il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi, affrontando i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

