Guida TV Sky Cinema e NOW: Terminator Genisys, Giovedi 22 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Sul canale 301, Sky Cinema Uno HD, c'è "Terminator Genisys", un reboot della celebre saga con Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger. La trama ruota attorno a un cyborg inviato nel 1984 per uccidere la madre del futuro leader della resistenza contro i robot. Su Sky Cinema Due HD, canale 302, alle 21:15, viene trasmesso "Sliding Doors", una commedia con Gwyneth Paltrow che esplora destini paralleli basati su una scelta fondamentale nella vita del protagonista. Passando a Sky Cinema Collection HD, canale 303, c'è "Mission: Impossible - Protocollo Fantasma", il quarto capitolo della saga con Tom Cruise. Questa volta, l'agente Ethan Hunt deve smascherare un'organizzazione terroristica responsabile di un attentato al Cremlino.

Per gli amanti delle commedie, su Sky Cinema Family HD, canale 304, c'è "Dolcissime", una storia di riscatto di tre ragazze derise per il loro aspetto che partecipano a una gara di nuoto sincronizzato. Chi preferisce le avventure medievali può sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD, canale 305, per "Il destino di un cavaliere", con Heath Ledger e Paul Bettany, che segue le gesta di un giovane scudiero che assume l'identità del suo defunto padrone per diventare un cavaliere. Per un'atmosfera più cupa, su Sky Cinema Suspense HD, canale 306, c'è "Quello che non so di lei", un dramma psicologico diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green, che segue una scrittrice perseguitata da lettere anonime e il suo rapporto con una fan.

Su Sky Cinema Romance HD, canale 307, troviamo "Beata te", una commedia Sky Original che segue Marta alle prese con la visita dell'Arcangelo che annuncia l'arrivo di un figlio e il dilemma di prendere una decisione in soli 14 giorni. In alternativa, su Sky Cinema Drama HD, canale 308, c'è "Morrison", tratto dal romanzo di Federico Zampaglione, che racconta l'incontro tra musicisti a Roma e come cambia la vita di entrambi. Per una serata più leggera, su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, c'è "Un weekend da bamboccioni", una commedia nostalgica con Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, c'è "Il Fuoco del Peccato", un noir incendiario e intrigante con Ray Nicholson e Diane Kruger. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD, canale 311, alle 21:15, viene trasmesso "A.I. - Intelligenza Artificiale", un film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, basato su un'idea di Stanley Kubrick, che segue le vicende di un androide bambino in cerca delle proprie origini.





Terminator Genisys

Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prenderà due direzioni.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma Azione

Quarto capitolo della saga con Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg. L'agente Ethan Hunt deve scovare l'organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolcissime

Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il destino di un cavaliere

Avventure ai tempi del Medioevo per Heath Ledger e Paul Bettany. Un giovane scudiero assume l'identità del suo defunto padrone per partecipare ai tornei e diventare cavaliere.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Quello che non so di lei

Roman Polanski dirige Emmanuelle Seigner ed Eva Green in un superbo dramma psicologico. Una scrittrice, perseguitata da lettere anonime, instaura un rapporto morboso con una sua fan.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Morrison

Federico Zampaglione adatta il suo romanzo in un film con Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno. Roma: l'incontro tra musicisti di età diverse cambierà la vita di entrambi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un weekend da bamboccioni

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia nostalgica. Cinque vecchi amici rivivono i tempi della gioventù durante un weekend all’insegna del divertimento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Fuoco del Peccato

Un noir incendiario e smaliziato con Ray Nicholson che cade nella trappola di seduzione e mistero ordita da Diane Kruger.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A.I. - Intelligenza Artificiale

Da un'idea di Stanley Kubrick, un'opera di fantascienza di Steven Spielberg. Un androide bambino, in grado di provare emozioni, intraprende un lungo viaggio per scoprire le proprie origini.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)