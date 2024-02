Guida TV Sky Cinema e NOW: Un Amore - Ep. 3 e 4, Venerdi 23 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è una selezione variegata di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Un Amore", dove Ale e Anna vivono una relazione clandestina piena di incertezze. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "The Hateful Eight", il film di Quentin Tarantino che narra le vicende di cacciatori di taglie nel periodo post guerra civile americana.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Mission: Impossible - Rogue Nation", con Tom Cruise alle prese con il Sindacato, un'organizzazione criminale. Per i fan di Mario, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Super Mario Bros: Il film", mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Takers", un action movie adrenalinico.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi immergerti in "La maledizione della Queen Mary", un ghost-movie che lega passato e presente in un evento macabro. Per chi preferisce storie d'amore, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Mary Shelley - Un amore immortale", la biografia della celebre scrittrice. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai seguire "Striptease", con Demi Moore in un intenso thriller degli anni '90. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Lockdown all'italiana", una commedia che affronta la convivenza forzata durante la pandemia del Covid-19.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Terminator Genisys" e "Sliding Doors", per un'esperienza cinematografica che va oltre il presente.

Un Amore - Ep. 3 e 4

Ale e Anna iniziano una relazione clandestina, ma se lui sembra pronto a investire su questo rapporto, lei, che ha molto di più da perdere, è spaventata. Ale e Anna passano per la prima volta un weekend insieme, ma la loro fuga romantica non andrà come avevano sperato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



The Hateful Eight

Scritto e diretto da Quentin Tarantino, interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh, racconta la storia di cacciatori di taglie qualche anno dopo la guerra civile americana.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Mission: Impossible - Rogue Nation

Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale dedita al terrorismo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Super Mario Bros: Il film

Mario è l’idraulico baffuto più famoso del mondo dei videogiochi, ma ha dimostrato di fare bene anche sul grande schermo. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Takers

Action con Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba e Zoe Saldana. New York: un'imprendibile banda di rapinatori vuole mettere a segno un colpo milionario, ma un testardo detective li bracca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



La maledizione della Queen Mary

Ghost-movie con Alice Eve, dal regista di "Dracula Untold". La maledizione della Queen Mary è un horror truculento dove passato e presente sono uniti da un macabro evento.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Mary Shelley - Un amore immortale

Elle Fanning nella biografia della celebre scrittrice. La storia di una donna ribelle, della sua love story con Percy Shelley e della leggendaria notte in cui scrisse "Frankenstein".

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Striptease

Demi Moore senza veli in un grande successo degli anni 90. Una spogliarellista entra nel mirino di un politico corrotto (Burt Reynolds) e rimane coinvolta in un pericoloso intrigo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Lockdown all'italiana

Commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Terminator Genisys

Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prenderà due direzioni.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)