Guida TV Sky Cinema e NOW: Batman V Superman: Dawn of Justice, Sabato 24 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nel kolossal ipertecnologico "Batman V Superman: Dawn of Justice", dove Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due iconici supereroi della DC Comics, Batman e Superman, impegnati in uno scontro epico. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è il classico degli anni '80 "Ufficiale e Gentiluomo", che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol, raccontando la storia di un ribelle che si iscrive all'accademia per piloti e intraprende una love story intensa.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Mission: Impossible - Fallout", il sesto film della saga con Tom Cruise alle prese con una missione ad alto rischio. Per una storia commovente, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Il viaggio di Fanny", che narra la fuga di un gruppo di bambini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Army of One", un survival movie carico d'azione.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Caccia al killer: Monster", un thriller biografico sulla serial killer Aileen Wuornos. Per una commedia leggera, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Dog Days", che celebra l'amore per i cani e le storie intrecciate di vari personaggi. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Living", un film nominato agli Oscar che segue la storia di un burocrate malato terminale che cerca il riscatto.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è il cult degli anni '80 "Ghostbusters (Acchiappafantasmi)", una commedia che vede tre scienziati sfidare il paranormale a New York. Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Un Amore - Ep. 3 e 4" e "The Hateful Eight".

Batman V Superman: Dawn of Justice

Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della Dc Comics e si scontrano in un kolossal ipertecnologico pieno di star. Bruce Wayne alias Batman sfida l’odiato Superman mentre quest’ultimo, nei panni di Clark Kent, vuole smascherare il giustiziere di Gotham City.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ufficiale e Gentiluomo

Due Oscar e due Golden Globe al cult anni '80 che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet. Durante il corso si scontra con un sadico istruttore e inizia un'impetuosa love story con una ragazza del posto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible - Fallout

Sesto film della saga action con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie. Mentre recupera una valigia di plutonio, Ethan Hunt deve smascherare un leader terrorista.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il viaggio di Fanny

Dall'autobiografia di Fanny Ben-Ami. Francia, 1943: con l'intensificarsi dei rastrellamenti nazisti, un gruppo di bambini ebrei deve fuggire in Svizzera contando solo sulle proprie forze.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Army of One

Survival movie nel segno dell'action con Ellen Hollman. Catturata dai narcos che hanno ucciso suo marito, un'agente speciale mostra ai suoi aguzzini di essere un'invincibile guerriera.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia al killer: Monster

Thriller biografico di Daniel Farrands sulla nota serial killer statunitense Aileen Wuornos, con Peyton List e Tobin Bell. Dall'infanzia travagliata all'esplosione della furia omicida.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dog Days

Commedia corale sull'amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Living

Nomination agli Oscar 2023 per la sceneggiatura di Kazuo Ishiguro e per Bill Nighy nel remake del film di Kurosawa. Londra, 1952: un burocrate, malato terminale, decide di riscattarsi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters (Acchiappafantasmi)

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un Amore - Ep. 3 e 4

Ale e Anna iniziano una relazione clandestina, ma se lui sembra pronto a investire su questo rapporto, lei, che ha molto di più da perdere, è spaventata. Ale e Anna passano per la prima volta un weekend insieme, ma la loro fuga romantica non andrà come avevano sperato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Hateful Eight

Scritto e diretto da Quentin Tarantino, interpretato da Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh, racconta la storia di cacciatori di taglie qualche anno dopo la guerra civile americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)