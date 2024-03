Guida TV Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e l'ultima crociata, Domenica 25 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai rivivere le avventure di Indiana Jones in "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo", con Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo che deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Orlando", con Michele Placido e Angelica Kazankova, in un film che esplora il mondo di un uomo di vecchio stampo. Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Mission: Impossible - Dead Reckoning", il settimo capitolo della saga con Tom Cruise alle prese con una minaccia di portata globale.

Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "The Karate Kid - Per vincere domani", un classico degli anni '80 sulla crescita personale attraverso l'arte del karate. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Big Game - Caccia al presidente", un action movie con Samuel L. Jackson impegnato a salvarsi da un attentato. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Predestination", un fanta-thriller che esplora i confini dello spazio e del tempo.

Per una commedia leggera, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Come ti divento bella", con Amy Schumer e Michelle Williams in una storia sulla fiducia in se stessi. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "The Untouchables - Gli intoccabili", un capolavoro di Brian De Palma ambientato nella Chicago del 1930. Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Compromessi sposi", una commedia italiana con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

Per i spettatori che se li fossero persi, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere ancora "Batman V Superman: Dawn of Justice" e "Ufficiale e Gentiluomo".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Anni 50: pedinato dai sovietici, Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Orlando

Michele Placido nei panni di un uomo di vecchio stampo e di poche parole, insieme ad Angelica Kazankova, al suo debutto sullo schermo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Karate Kid - Per vincere domani

Intramontabile film-culto degli anni 80 con Ralph Macchio e Pat Morita. Un ragazzo vessato dai bulli della scuola viene istruito da un saggio maestro giapponese all'arte del karate.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Big Game - Caccia al presidente

Action con Samuel L. Jackson nei panni del presidente americano. Sopravvissuto a un attentato, l'uomo si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Predestination

Ethan Hawke attraversa lo spazio e il tempo in un fanta-thriller. Un agente viaggia segretamente fra varie epoche per impedire un attacco terroristico e scopre una sconcertante verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come ti divento bella

Amy Schumer e Michelle Williams in una brillante commedia sulla fiducia in se stessi. In seguito a un banale incidente, Renée si convince di essere avvenente come una modella.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Untouchables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Compromessi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Miccichè. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Batman V Superman: Dawn of Justice

Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della Dc Comics e si scontrano in un kolossal ipertecnologico pieno di star. Bruce Wayne alias Batman sfida l’odiato Superman mentre quest’ultimo, nei panni di Clark Kent, vuole smascherare il giustiziere di Gotham City.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ufficiale e Gentiluomo

Due Oscar e due Golden Globe al cult anni '80 che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet. Durante il corso si scontra con un sadico istruttore e inizia un'impetuosa love story con una ragazza del posto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)