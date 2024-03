Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Commedia Pericolosa, Lunedi 26 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai goderti "Una commedia pericolosa", una brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano nel ruolo dell'agente Mao, un personaggio goffo ma infallibile immerso in un mistero avvincente. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Arrival", un film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner, vincitore di un premio Oscar.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Il rapporto Pelican", un thriller con Julia Roberts e Denzel Washington che rivela una cospirazione mortale. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Pan - Viaggio sull'isola che non c'è", un'avventura fantastica che rilancia il mito di Peter Pan con Hugh Jackman. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Top Gun", il film d'azione che ha consacrato Tom Cruise.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Gasoline Alley", un action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Per gli amanti del romance, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Gioco d'amore", con Kevin Costner e Kelly Preston in una storia sullo sport e l'amore. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "All the Way", un biopic HBO prodotto da Steven Spielberg con Bryan Cranston sul tumultuoso primo anno alla Casa Bianca di Lyndon B. Johnson.

Infine, per gli spettatori che se li fossero persi, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai ancora goderti "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" e "Orlando". Quindi, preparati per una serata ricca di intrattenimento e emozioni su Sky Cinema.

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e (SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il rapporto Pelican

Julia Roberts e Denzel Washington nel thriller di Alan J. Pakula tratto dal bestseller di John Grisham. Una studentessa di legge svela una macabra cospirazione che coinvolge i Servizi Segreti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è

Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un'avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Gioco d'amore

Sport e pulsioni d'amore con Kevin Costner e Kelly Preston in un film di Sam Raimi. Un campione di baseball sul viale del tramonto ricorda la sua vita alla vigilia dell'ultima partita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

All the Way

Biopic HBO prodotto da Steven Spielberg con Bryan Cranston. I retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca di Lyndon B. Johnson, che divenne presidente dopo l'omicidio di JFK.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Anni 50: pedinato dai sovietici, Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Orlando

Michele Placido nei panni di un uomo di vecchio stampo e di poche parole, insieme ad Angelica Kazankova, al suo debutto sullo schermo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)