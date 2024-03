Sky Cinema e NOW: Baby Driver - Il genio della fuga, Martedi 27 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Nel palinsesto di Sky Cinema per stasera, ci sono diverse proposte interessanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, verrà trasmesso "Baby Driver - Il genio della fuga", un thriller che segue le vicende di Baby, un abile pilota coinvolto in rapine organizzate da Doc. Tuttavia, la sua decisione di abbandonare il mondo del crimine è messa in discussione quando incontra Debora, una cameriera di cui si innamora. Nel frattempo, su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai goderti "Il meglio deve ancora venire", una commedia sull'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, verrà trasmesso "Codice Genesi", un thriller ambientato in un futuro apocalittico con Denzel Washington e Gary Oldman.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai seguire "Viaggio nell'isola misteriosa", un'avventura con Dwayne Johnson e Michael Caine. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Le ultime 24 ore", un fanta-action con Ethan Hawke. Sullo stesso canale, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "Diabolik - Ginko all'attacco!", diretto dai Manetti Bros.

Mentre su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, verrà trasmesso "Ragione e sentimento", un dramma romantico di Ang Lee. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, potrai guardare "Whitney Houston - Una voce diventata leggenda", un film biografico e musicale che celebra la vita della celebre popstar.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "I delitti del Bar Lume - Sopra la panca", l'episodio conclusivo della stagione 11 de "I Delitti del Barlume". Per chi ha perso la trasmissione principale, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà replicato "Una commedia pericolosa", mentre su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, potrai vedere "Arrival", un film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve. Quindi, preparati per una serata piena di intrattenimento su Sky Cinema!

Baby Driver - Il genio della fuga

Baby, un ragazzo che soffre di acufene - un disturbo uditivo - è un vero proprio asso del volante e presta le proprie abilità al servizio di Doc, un boss che organizza rapine in grande stile e ricatta da tempo il protagonista. Protagonista che ha intenzione di dire basta dopo aver conosciuto la bella Debora, cameriera in un fast-food, con la quale è scattato un corrisposto amore a prima vista. Baby viene costretto, sotto minaccia, a partecipare ad un ultimo colpo nel quale si troverà a collaborare con il rozzo e violento Leon e le cose si complicheranno in maniera imprevista.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Codice Genesi

Thriller ambientato nel futuro con Denzel Washington e Gary Oldman. In un'America devastata da una catastrofe, un eroe solitario è in possesso di un libro che può salvare l'umanità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)ù

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Le ultime 24 ore

Ethan Hawke in un fanta-action dai produttori di "John Wick". L'agente Travis Conrad, ucciso durante uno scontro a fuoco, viene riportato in vita per terminare la sua missione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Diabolik - Ginko all'attacco!

I Manetti Bros. dirigono Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci nel secondo film sul fumetto cult. Diabolik ed Eva Kant cadono nel piano di Ginko.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ragione e sentimento

Oscar alla sceneggiatura e Orso d'oro a Berlino per un dramma romantico di Ang Lee, dal romanzo di Jane Austen. La storia di due sorelle in cerca di marito nell'Inghilterra dell'800.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Whitney Houston - Una voce diventata leggenda

In questo film biografico e musicale, l'attrice Naomi Ackie ridona vita al talento di Whitney Houston, una delle più grandi icone del mondo della musica. Su Sky Primafila è disponibile il racconto della straordinaria vita della popstar leggendaria: dagli esordi sfolgoranti alla prematura scomparsa, passando per l'ascesa e la caduta dell'icona del pop americano.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del Bar Lume - Sopra la panca

L’episodio Sopra la Panca chiude la stagione 11 de I Delitti del Barlume. Mentre il padre di Tiziana sparisce all'improvviso, un cadavere trovato in mare fa partire una nuova indagine.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)