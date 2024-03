Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Paris, Mercoledi 28 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti attende "Gangs of Paris", un coinvolgente revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900, dove la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches per vendicare l'omicidio di suo fratello. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai seguire "L'ordine del tempo", un film di Liliana Cavani che vede Edoardo Leo e Claudia Gerini tra un gruppo di amici che scoprono la minaccia di un asteroide sulla Terra. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, goditi "The Equalizer - Il vendicatore", un action con Denzel Washington che ritorna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta, ispirato alla serie anni '80 "Un giustiziere a New York".

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, è in programma "La fabbrica di cioccolato", un remake diretto da Tim Burton con Johnny Depp, mentre su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai rivivere l'azione di "Demolition Man" con Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, troverai "Complotto di famiglia", l'ultimo film di Alfred Hitchcock, seguito da "Sapori e dissapori" su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, una romantica commedia con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart.ù Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, verrà trasmesso "Codice d'onore", un dramma giudiziario con Tom Cruise e Jack Nicholson, mentre su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai divertirti con "Il premio", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann.

Infine, per chi si è perso la prima trasmissione, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà replicato "Baby Driver - Il genio della fuga", mentre su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, potrai vedere "Il meglio deve ancora venire". Buona visione!

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l’omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni '80 "Un giustiziere a New York". Un ex federale torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato

Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Demolition Man

Sylvester Stallone e Wesley Snipes in un action di culto. Ibernati nel 1996 e risvegliati nel futuro, un poliziotto e il suo acerrimo nemico si ritrovano uno contro l'altro.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Complotto di famiglia

L'ultimo film di Alfred Hitchcock è un intricato thriller con Bruce Dern, Barbara Harris e Karen Black. Un'anziana signora incarica una sedicente medium di rintracciare suo nipote.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sapori e dissapori

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il premio

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta. Uno scrittore con la paura di volare raggiunge Stoccolma in auto per ritirare il Nobel.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Baby Driver - Il genio della fuga

Baby, un ragazzo che soffre di acufene - un disturbo uditivo - è un vero proprio asso del volante e presta le proprie abilità al servizio di Doc, un boss che organizza rapine in grande stile e ricatta da tempo il protagonista. Protagonista che ha intenzione di dire basta dopo aver conosciuto la bella Debora, cameriera in un fast-food, con la quale è scattato un corrisposto amore a prima vista. Baby viene costretto, sotto minaccia, a partecipare ad un ultimo colpo nel quale si troverà a collaborare con il rozzo e violento Leon e le cose si complicheranno in maniera imprevista.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)