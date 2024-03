Guida TV Sky Cinema e NOW: Cado dalle nubi, Giovedi 29 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Cado dalle nubi", l'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag, dove un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso il cult di fantascienza "Blade Runner" di Ridley Scott, con Harrison Ford e Rutger Hauer, che racconta le vicende di un ex poliziotto che insegue quattro pericolosi replicanti ribelli in una Los Angeles distopica. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere "Training Day", un action diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington, vincitore di un Oscar, e Ethan Hawke, dove un giovane agente deve affiancare per 24 ore un collega veterano nei quartieri più violenti di Los Angeles.

Inoltre, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "A un metro da te", una toccante love story per teenager dove due adolescenti, nonostante la malattia li costringa a tenere le distanze, trovano il modo di amarsi. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Deepwater - Inferno sull'Oceano", un disaster movie con Mark Wahlberg e Kurt Russell, basato su una storia vera, che racconta la catastrofe avvenuta nel Golfo del Messico nel 2010. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nella storia di "Billionaire Boys Club" con Taron Egerton, Ansel Elgort e Kevin Spacey, incentrato su una truffa finanziaria negli anni '80.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, vivi il "Secret Love", un dramma romantico ambientato in Inghilterra nel 1924 con Josh O'Connor, Odessa Young, Olivia Colman e Colin Firth. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, goditi "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore, un adattamento del testo di Alessandro Baricco con Tim Roth, vincitore di un Golden Globe per le musiche di Ennio Morricone. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con "Un weekend da bamboccioni 2", il sequel della divertente commedia con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek.

Infine, per chi si è perso la prima serata di ieri, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà replicato "Gangs of Paris", seguito da "L'ordine del tempo" su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311. Buona visione!

Cado dalle nubi

L'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag. Un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blade Runner

Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l'ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Training Day

Oscar a Denzel Washington nell'action di Antoine Fuqua con Ethan Hawke. Un giovane agente deve affiancare per 24 ore un collega veterano nei quartieri più violenti di Los Angeles.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

A un metro da te

Toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Sebbene la malattia li costringa a tenere le distanze, due adolescenti trovano il modo di amarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Deepwater - Inferno sull'Oceano

Mark Wahlberg e Kurt Russell in un disaster movie da una storia vera. 20 aprile 2010, Golfo del Messico: un'esplosione su una piattaforma petrolifera causa una catastrofe senza precedenti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Billionaire Boys Club

Taron Egerton, Ansel Elgort e Kevin Spacey nella storia di una truffa finanziaria. Anni 80: Joe Hunt escogita un modello economico che garantisce soldi facili, ma la situazione precipita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Secret Love

Dramma romantico con Josh O'Connor, Odessa Young, Olivia Colman e Colin Firth. Inghilterra, 1924: una cameriera incontra di nascosto il suo amante, che sta per sposare un'altra donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La leggenda del pianista sull'oceano

Giuseppe Tornatore adatta il testo di Alessandro Baricco nel film con Tim Roth sulla storia di un orfano, nato e cresciuto su una nave. Golden Globe alle musiche di Ennio Morricone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un weekend da bamboccioni 2

Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek nel sequel della divertente commedia. Lasciata Hollywood per la provincia, Lenny ritrova gli amici pronti a combinarne di tutti colori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l’omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)