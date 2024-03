Guida TV Sky Cinema e NOW: Un Amore - Ep. 5 e 6, Venerdi 1 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti gli episodi 5 e 6 di "Un Amore". Guido ha scoperto il tradimento e Anna cerca di salvare il loro matrimonio, mentre Ale si trova di fronte a una decisione difficile. Casualmente, dopo due anni, Ale e Anna si ritrovano bloccati nello stesso aeroporto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nell'azione di "Bullitt", dove il detective Frank Bullitt deve proteggere un testimone-chiave di un importante processo e risolvere un omicidio. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, segui "Angeli e demoni", il thriller diretto da Ron Howard con Tom Hanks, basato sul bestseller di Dan Brown, che porta uno studioso a decifrare un simbolo enigmatico.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Casper", una commedia fantastica con Christina Ricci e Bill Pulman, dove un esperto di fantasmi e sua figlia incontrano Casper, il tenero spettro di un bambino. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, entra nell'azione con "Fuori dalla legge", un action con Bruce Willis e Jaime King, che segue una donna testimone di un crimine commesso da agenti corrotti. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, vivi il brivido con "La tela dell'assassino", un thriller con Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia, dove una detective segue le tracce di un serial killer.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, immergiti nella passione proibita di "Ritratto della giovane in fiamme", un film premiato a Cannes, ambientato nella Francia del 1770. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, rivivi la cronaca della sfida elettorale del 2000 con "Recount", interpretato da Kevin Spacey e Laura Dern. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con "Daddy's Home", una commedia con Will Ferrell e Mark Wahlberg, che segue la vita di un patrigno sconvolta dal ritorno del padre biologico.

Infine, per chi se lo fosse perso, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà replicato "Cado dalle nubi", seguito da "Blade Runner" su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311. Buona visione!

Un Amore - Ep. 5 e 6

Ora che Guido ha scoperto il tradimento, Anna prova a salvare il loro matrimonio. Per Ale arriva il momento più difficile. Forse per lui è tempo di partire. A due anni dal loro ultimo incontro, Ale e Anna non sanno più niente l'uno dell'altra. Finché casualmente non si ritrovano bloccati nello stesso aeroporto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bulltt

Il detective Frank Bullitt deve proteggere un testimone-chiave di un importante processo, ma prima dell'alba il testimone viene trovato morto. Bullitt non avrà pace finché non riuscirà ad incastrare gli assassini e i mandanti, ma non sarà un'impresa facile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Angeli e demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso è chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. È l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Casper

Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fuori dalla legge

Dai produttori di "The Irishman", un action con Bruce Willis e Jaime King. Una donna è testimone di un crimine commesso da quattro agenti corrotti. Nella fuga s'imbatte in un ex poliziotto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La tela dell'assassino

Thriller con Ashley Judd, Samuel L. Jackson e Andy Garcia. Una detective, sulle tracce di un serial killer, scopre che tutte le vittime sono uomini con cui lei ha avuto una relazione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior sceneggiatura a Cannes per una pellicola sull'identità sessuale. Francia, 1770: la passione proibita tra una promessa sposa e la pittrice incaricata di dipingerne il ritratto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Recount

Kevin Spacey e Laura Dern, premiata con il Golden Globe, nella cronaca della sfida elettorale, decisa per un pugno di voti, fra George W. Bush e Al Gore alle elezioni americane del 2000.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Daddy's Home

Will Ferrell e Mark Wahlberg in una commedia ricca di gag. La vita di Brad, attempato patrigno di due bambini, viene sconvolta dal ritorno del padre biologico: il bello e carismatico Dusty.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cado dalle nubi

L'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag. Un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner

Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l'ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)