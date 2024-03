Guida TV Sky Cinema e NOW: 2 Matrimoni alla Volta, Sabato 2 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti "2 Matrimoni alla volta", il sequel della commedia francese di successo 'Alibi.com'. Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sarà costretto a inscenare un ultimo alibi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nell'azione di "V per Vendetta", con Natalie Portman, tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd, dove un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, vivi l'avventura con "Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick", diretto da Ron Howard e con Chris Hemsworth, dove una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta.

2 Matrimoni alla volta

Sequel della commedia francese di successo 'Alibi.com'. Dopo aver liquidato la sua 'agenzia di bugie', Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sara' costretto a inscenare un ultimo alibi

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

V per Vendetta

Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick

Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)ù

Dragon Trainer 2

Sequel del capolavoro d'animazione Dreamworks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il loro villaggio da un temibile drago rinnegato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Expatriate - In fuga dal nemico

Aaron Eckhart nell'occhio del ciclone in un action complottistico. Trasferitosi in Belgio con la figlia, un esperto agente della CIA finisce nel mezzo di un'assurda congiura.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il ragazzo della porta accanto

Jennifer Lopez e Ryan Guzman in un thriller psicologico. In crisi con il marito, un’insegnante di letteratura cede alle avances del giovane vicino, ignara del suo lato ossessivo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amore senza confini - Beyond Borders Romantico

Angelina Jolie e Clive Owen in un travolgente dramma romantico. Una donna benestante ma annoiata, abbandona le comodità borghesi per intraprendere un'azione umanitaria in Africa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tori e Lokita

I Dardenne dirigono una storia di fratellanza premiata a Cannes. Belgio: l'adolescente Lokita e l'undicenne Tori, entrambi africani, lottano contro la loro dura condizione di immigrati.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La matassa

Commedia con i comici siciliani Ficarra e Picone. Una lite familiare ha diviso due cugini per oltre vent'anni, ma una serie di circostanze concede loro la possibilità di riconciliarsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un Amore - Ep. 5 e 6

Ora che Guido ha scoperto il tradimento, Anna prova a salvare il loro matrimonio. Per Ale arriva il momento più difficile. Forse per lui è tempo di partire. A due anni dal loro ultimo incontro, Ale e Anna non sanno più niente l'uno dell'altra. Finché casualmente non si ritrovano bloccati nello stesso aeroporto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bulltt

Il detective Frank Bullitt deve proteggere un testimone-chiave di un importante processo, ma prima dell'alba il testimone viene trovato morto. Bullitt non avrà pace finché non riuscirà ad incastrare gli assassini e i mandanti, ma non sarà un'impresa facile.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)