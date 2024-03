Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Domenica 3 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per "Secret Team 355", uno spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger, dove un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel thriller "A Bigger Splash" di Luca Guadagnino, con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton, ambientato a Pantelleria, dove il soggiorno di una rockstar e del fidanzato viene turbato dall'arrivo di un ex amante. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi l'epica storia di "Apollo 13", diretto da Ron Howard e con Tom Hanks, un film che ha conquistato 2 Oscar, sulla sfortunata missione spaziale del 1970 interrotta da un'esplosione.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, commuoviti con "Mio fratello rincorre i dinosauri", dove Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese interpretano una pellicola di formazione di Stefano Cipani, in cui un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'adrenalina con "Point Break - Punto di rottura", con Patrick Swayze e Keanu Reeves, dove un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, vivi l'ironico fanta-horror "Renfield", con Nicholas Hoult e Nicolas Cage, dove il scagnozzo di Dracula decide di liberarsi del padrone ma si trova di fronte alla furia del famelico vampiro.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, goditi "Magic Mike", una commedia diretta da Steven Soderbergh con Channing Tatum e Matthew McConaughey, che ti porterà nel mondo trasgressivo degli spogliarellisti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, immergiti in "Casa Howard", con Anthony Hopkins ed Emma Thompson, un raffinato dramma ambientato nell'Inghilterra del primo '900. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con l'irresistibile "Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills", con Eddie Murphy, un poliziotto dai metodi anticonformisti che si trasferisce in California per indagare sull'omicidio di un collega.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà replicato "2 Matrimoni alla volta", seguito da "V per Vendetta" su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311. Buona visione!

Secret Team 355

Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A Bigger Splash

Thriller di Luca Guadagnino con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton. Pantelleria: il soggiorno di una rockstar e del fidanzato viene turbato dall'arrivo di un ex amante.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Point Break - Punto di rottura

Patrick Swayze e Keanu Reeves nel cult movie di Kathryn Bigelow. Un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando le maschere dei presidenti americani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Renfield

Nicholas Hoult e Nicolas Cage in un ironico fanta-horror. Scagnozzo di Dracula, Renfield decide di liberarsi del padrone ma il famelico vampiro è pronto a scatenare la sua furia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Magic Mike

Steven Soderbergh dirige Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia sul mondo degli spogliarellisti. Un imprenditore si trasforma di notte in un trasgressivo stripper.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Casa Howard

3 Oscar e 1 Golden Globe per un raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Una casa di campagna è al centro di un susseguirsi di eventi nell'Inghilterra del primo '900.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

L'irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto dai metodi anticonformisti si trasferisce in California per indagare sull'omicidio di un collega.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

2 Matrimoni alla volta

Sequel della commedia francese di successo 'Alibi.com'. Dopo aver liquidato la sua 'agenzia di bugie', Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sara' costretto a inscenare un ultimo alibi

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

V per Vendetta

Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)