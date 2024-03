Guida TV Sky Cinema e NOW: Resta con me, Martedi 5 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per "Resta con me", un'avvincente pellicola con Shailene Woodley e Sam Claflin che affrontano una tempesta durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, tratta da una storia vera. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti in "Tremila anni di attesa", un fantasy visionario di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba, dove una studiosa solitaria si trova ad avere tre desideri grazie a un genio uscito da un'ampolla. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi l'epico western "Per qualche dollaro in più", secondo capitolo della trilogia di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè, dove due pistoleri braccano un bandito messicano per una grossa taglia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Un poliziotto alle elementari", una commedia di Ivan Reitman con Arnold Schwarzenegger, dove un poliziotto lavora sotto copertura in una classe di piccole pesti per inchiodare un narcotrafficante. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, vivi l'azione di "2 Fast 2 Furious", diretto da John Singleton con Paul Walker nel primo sequel della saga, dove un ex poliziotto si infiltra in una gang per incastrare un narcotrafficante. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, lasciati coinvolgere da "Manhattan Night", un thriller con Adrien Brody, dove un giornalista newyorkese si imbatte in pericoli mortali indagando sull'omicidio di un marito.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, ridi e commuoviti con "Nessuno mi può giudicare", un'esilarante commedia di Max Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta, sulla vita di una donna che decide di diventare escort per pagare i debiti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, rifletti con "L'ospite inatteso", un film su amicizia e integrazione con Richard Jenkins, dove un professore scopre due immigrati clandestini nel suo appartamento e decide di ospitarli. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, preparati a ridere con "C'era una truffa a Hollywood", una commedia Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, dove due produttori cinematografici organizzano una truffa per sanare un debito con la malavita.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, sarà replicato "Black Site - La tana del lupo", seguito da "La prima cosa bella" su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311.

Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tremila anni di attesa

Tilda Swinton e Idris Elba in un fantasy visionario di George Miller. Istanbul: una studiosa solitaria acquista un’ampolla, dalla quale fuoriesce un genio che le offre tre desideri.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Per qualche dollaro in più

Secondo capitolo restaurato della trilogia western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè. Due pistoleri braccano un bandito messicano sul quale pende una grossa taglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un poliziotto alle elementari

Ivan Reitman dirige Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia. Per inchiodare un narcotrafficante, un poliziotto deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

2 Fast 2 Furious

John Singleton dirige Paul Walker nel primo sequel della saga. Un ex poliziotto si infiltra sotto falsa identità nella gang di un narcotrafficante con l'obiettivo di incastrarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Manhattan Night

Palpitante thriller con Adrien Brody. Un giornalista newyorkese sprofonda in un vortice di pericoli mortali quando un'attraente sconosciuta lo convince ad indagare sull'omicidio del marito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nessuno mi può giudicare

Esilarante commedia di Max Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Dopo la morte del marito, una donna decide di diventare una escort per pagare i debiti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ospite inatteso

Richard Jenkins in un film sull'amicizia e l’integrazione. New York: un professore scopre che due immigrati clandestini hanno occupato il suo appartamento e decide di ospitarli.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

C'era una truffa a Hollywood

Commedia Sky Original con i premi Oscar Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Per sanare un debito con la malavita, due produttori cinematografici organizzano una truffa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Black Site - La tana del lupo

Adrenalinico action con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Un pericoloso detenuto tiene in scacco le vite di un gruppo di ufficiali in un bunker top secret.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La prima cosa bella

Paolo Virzì dirige Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli. Un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)