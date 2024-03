Guida TV Sky Cinema e NOW: Mio padre è un sicario, Mercoledi 6 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti "Mio padre è un sicario", dove Ashley si rivolge al padre Matt, che vive alle Isole Cayman, quando lei e sua figlia si trovano coinvolte in un'impresa criminale rischiosa. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella storia premiata con 3 Oscar nel 2019, "Green Book", diretto da Peter Farrelly e interpretato da Viggo Mortensen e Mahershala Ali, dove un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell'America razzista del 1962. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi il classico western "Il buono, il brutto, il cattivo" di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach, dove tre pistoleri inseguono un carico d'oro durante la guerra di secessione americana.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Maestro dell'anno", una commedia con Ryan Reynolds, dove un insegnante cerca di aggiudicarsi il premio di insegnante dell'anno a discapito di un collega amato dagli studenti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'azione con "Fury", un avvincente film bellico con Brad Pitt e Shia LaBeouf, dove un gruppo di soldati americani sfida i nazisti dietro le linee nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, siediti sul filo del rasoio con "On the Line", un thriller Sky Original con Mel Gibson, dove un conduttore radiofonico deve affrontare una minaccia diretta contro di lui e la sua famiglia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati coinvolgere da "Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi", una commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant, ambientata a New York. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, immergiti nella profondità emotiva de "La solitudine dei numeri primi", diretto da Saverio Costanzo e interpretato da Alba Rohrwacher e Luca Marinelli, che racconta la storia di due anime ferite che trovano conforto l'una nell'altra. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "Si vive una volta sola", una commedia di Carlo Verdone con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, che segue le avventure di quattro medici in vacanza nel Salento.