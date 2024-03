Guida TV Sky Cinema e NOW: Tre di Troppo, Giovedi 7 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati a ridere con "Tre di Troppo", una commedia diretta da Fabio De Luigi che presenta la divertente premessa di una coppia felicemente senza figli che si trova improvvisamente a doversi occupare di tre bambini. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nell'atmosfera inquietante di "Shining", il capolavoro diretto da Stanley Kubrick e interpretato da Jack Nicholson, tratto dal romanzo di Stephen King. La storia segue uno scrittore che accetta un lavoro di custode in un isolato hotel di montagna, dove affronta incubi e folli visioni. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi la magia degli spaghetti western con "Il mio nome è Nessuno", diretto da Tonino Valerii e prodotto da Sergio Leone, con Terence Hill e Henry Fonda. Il film racconta le gesta di un anziano pistolero che affronta la sua ultima impresa nel Far West.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, vivi un'avventura fantastica con "4 ragazzi e la magica creatura", un film adatto a tutta la famiglia dove quattro ragazzi incontrano una creatura magica che può esaudire un desiderio al giorno durante le loro vacanze in Cornovaglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati all'azione con "Una sola possibilità", un film che vede protagonisti Scott Adkins, Ashley Greene e Ryan Phillippe, dove un ufficiale dei Navy Seals e un'analista della CIA devono fermare un attacco terroristico a Washington. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel thriller "Criminal", con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds, dove la memoria di un agente della CIA viene trasferita nella mente di un detenuto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati commuovere da "Una lunga domenica di passione", diretto da Jean Pierre Jeunet e interpretato da Audrey Tautou, una storia toccante ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, esplora il mistero della morte con "Hereafter", diretto da Clint Eastwood e con Matt Damon, un film che intreccia le vite di persone colpite da eventi tragici. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "Cambia la tua vita con un click", una commedia brillante con Adam Sandler e Kate Beckinsale, dove un uomo cerca di gestire la sua vita con l'aiuto di un telecomando magico.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, saranno replicati "Mio padre è un sicario" e "Green Book", il film vincitore di 3 Oscar nel 2019, un road movie diretto da Peter Farrelly che racconta il viaggio di un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano nell'America razzista del 1962. Buona visione!

Tre di Troppo

Che cosa accadrebbe se una coppia felicemente senza figli si ritrovasse con tre figli di cui prendersi cura? È questa la premessa di Tre di troppo, commedia diretta da Fabio De Luigi.Il film racconta le gioie e i dolori della genitorialità con un piglio ironico e sagace.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Shining

Jack Nicholson nel capolavoro di Kubrick tratto da Stephen King. Dopo aver accettato l'impiego di custode, uno scrittore si trasferisce con la famiglia in un remoto hotel di montagna.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il mio nome è Nessuno

Terence Hill e Henry Fonda nello 'spaghetti western' restaurato di Tonino Valerii, prodotto da Sergio Leone. Un anziano pistolero affronta l'ultima impresa prima di lasciare il Far West.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

4 ragazzi e la magica creatura

Avventura fantastica per tutta la famiglia con Paula Patton e Russell Brand. In vacanza in Cornovaglia, quattro ragazzi incontrano una creatura che può esaudire un desiderio al giorno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Una sola possibilità

Action con Scott Adkins, Ashley Greene e Ryan Phillippe. Un ufficiale dei Navy Seals e un'analista della CIA devono recuperare un detenuto per fermare un attacco terroristico a Washington.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Criminal

Thriller con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La memoria di un defunto agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una lunga domenica di passione

Jean Pierre Jeunet dirige Audrey Tautou in un toccante dramma sentimentale. Una donna affronta gli orrori della Prima Guerra Mondiale per cercare il fidanzato, dato per disperso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hereafter

Clint Eastwood dirige Matt Damon e sonda il mistero della morte. La vita di un uomo che parla con i defunti si intreccia con il drammatico vissuto di una donna e di un bambino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cambia la tua vita con un click

Adam Sandler e Kate Beckinsale in una brillante commedia. Un architetto, con l’aiuto di un telecomando magico, cercherà di gestire al meglio la vita familiare e quella lavorativa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mio padre è un sicario

Quando Ashley viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio la vita sua e della figlia, si rivolge al padre Matt che attualmente vive alle Isole Cayman.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell’America razzista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)