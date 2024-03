Guida TV Sky Cinema e NOW: Primadonna, Venerdi 8 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, immergiti nell'azione di "C'era una volta a Los Angeles", un gangster-action con Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman. Un detective privato si mette alla ricerca di un cane rapito nei bassifondi della città degli angeli. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, assisti alla battaglia di una donna in "Primadonna", il primo lungometraggio di Marta Savina, ambientato in Sicilia negli anni '60. Lia rifiuta un matrimonio riparatore e trascina Lorenzo e i suoi complici in tribunale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi il mito del west con "C'era una volta il West", diretto da Sergio Leone e interpretato da Henry Fonda e Claudia Cardinale. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, regalati un'avventura fantastica con "Il GGG - Il grande gigante gentile", diretto da Steven Spielberg e con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante e lo aiuta a frenare la furia cannibale dei suoi simili. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, tieniti pronto per "The Town", un thriller diretto da Ben Affleck che vede protagonisti Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un abile rapinatore si innamora della direttrice della banca che ha svaligiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, lasciati trasportare nel mistero con "Wolfman", il remake de "L'uomo lupo" con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Anthony Hopkins. Inghilterra, 1891: un nobile indaga sulla morte del fratello, sbranato da una belva in una notte di luna piena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, goditi "La Signora Harris va a Parigi", una commedia che racconta la storia di un romanzo scritto da Paul Gallico nel 1958. Il film trasfigura il libro in una fiaba moderna sull'importanza di realizzare i propri sogni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, vivi la tensione di "The Match - La grande partita", tratto da una storia vera che vede prigionieri ungheresi sfidare una squadra di militari nazisti in una partita di calcio durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con "Daddy's Home 2", lo spassoso sequel con Will Ferrell, Mark Wahlberg e Mel Gibson. L'arrivo degli anziani genitori complica la vita di Dusty e Brad durante le vacanze.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, non perderti "Tre di Troppo", una commedia diretta da Fabio De Luigi che racconta le gioie e i dolori della genitorialità in modo ironico e sagace, e "Shining", il capolavoro di Kubrick tratto da Stephen King, dove uno scrittore si trasferisce con la famiglia in un remoto hotel di montagna. Buona visione!

